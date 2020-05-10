Расставьте приоритеты — финансовый гороскоп на 11 мая

Почему сегодня стоит расставить рабочие и финансовые приоритеты?

Овен ‌‌

У Овнов этот день может сложиться неоднозначно. Многое зависит от того, чем именно вы занимаетесь в своей профессии. С одной стороны это неблагоприятный день для среднесрочного планирования и всевозможных новшеств. С другой стороны вы сможете получить дополнительные доходы от частной подработки. Уединенный труд будет весьма результативным.

Телец

Тельцы сумеют найти подход к начальству и укрепят свое положение на занимаемой должности. Если вы начнете принимать своего начальника таким, какой он есть, то вам будет намного легче работать. Сегодня же вы будете склонны критически оценивать поведение начальства, и это может негативно отразиться на вашей карьере. Прислушивайтесь к советам друзей.

Близнецы

Правила и нормы поведения существуют для того, чтобы их беспрекословно выполнять. Однако сегодня у Близнецов может возникнуть соблазн решить некоторые вопросы в обход правил. От этого лучше воздержаться, поскольку ваше поведение не останется незамеченным. Вместе с тем, это хороший день для укрепления отношений с начальством.

Рак ‌‌

Это не лучший день для тех Раков, кто работает в общественных организациях и занимается поиском инвестиций в проекты. Возможно, вы получите отказ от спонсорской помощи. Также это не лучшее время для вложений денег в коллективные проекты и для составления бизнес плана. Однако это удачное время для служебных командировок и рекламной раскрутки бизнеса.

Лев ‌‌

Внешние обстоятельства в этот день складываются неблагоприятно для Львов. Работникам сферы услуг, возможно, придется часто сталкиваться с необоснованными претензиями со стороны клиентов. Старайтесь проявить терпимость и внимательность, несмотря ни на что. Сохраняйте самообладание и контролируйте свои эмоции.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут столкнуться с трудностями при выполнении текущей работы. Чтобы смягчить негативные влияния этого дня воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег по трудовому коллективу. В этом случае вам не придется выслушивать ответную критику в свой адрес. Гораздо успешнее пойдет партнерский бизнес.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов благоприятный день для внесения изменений в график выполнения работ. Преуспевают те из вас, кто проходит производственную практику, получает новые для себя навыки работы в профессии. Укрепляйте планирование и расставляйте приоритеты – это поможет быстрее справиться с делами. Воздержитесь от экспериментов с новшествами.

Скорпион

Скорпионы будут стремиться проявить свою индивидуальность в работе. Отдавайте предпочтение той работе, которая, так или иначе, имеет отношение к творчеству. Вам будет интереснее работать над новыми темами, применять нестандартные методы, усовершенствовать что-либо. Возможно, поиск новых путей в работе приведет к замедлению темпа, и кое-что вы не успеете завершить.

Стрелец

Стрельцы смогут хорошо поработать в условиях самоизоляции и уединения. Сегодня постарайтесь оградить себя от посторонних влияний. Дело в том, что вам могут мешать работать разные люди, отвлекая вас лишними, не относящимися к делу разговорами. Не верьте никому на слово – даваемые обещания будет исполнить труднее, чем кажется на первый взгляд.

Козерог

Сегодняшний день не принесет Козерогам высоких доходов, однако вы сможете расширить свои деловые связи и урегулировать некоторые свои вопросы за счет этого. Индивидуальным предпринимателям не рекомендуется вкладывать деньги в покупку средств производства, станков и технического оборудования. Старайтесь добиться высокого качества в работе.

Водолей

Сегодня у Водолеев не лучшее время для старта новых проектов и проявления инициативы в делах. Старайтесь прислушиваться к мнению близких людей и не делать того, о чем вас никто не просит. С точки зрения доходов этот день складывается удачно. Если вы не будете нервничать, то сможете довести до завершения свои дела.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам быть более разборчивыми при установлении деловых связей. Если в поле вашего зрения появится человек, который что-то скрывает от вас, то поостерегитесь иметь с ним общие дела. Держитесь подальше от тех, кто причастен к теневой экономической деятельности. Никому ничего не обещайте.