Дева: гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

В этот день Девы «на взлете», но возможностями следует пользоваться быстрее. Иначе нужные люди исчезнут с горизонта, пропадет настрой для беседы или закроется удобный путь. Впереди вас еще ждут повторные витки удачи, но не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Лучше поспешить, если дело касается контакта с иностранцем, учебы, педагогических мероприятий, разговора с детьми.

Любовный гороскоп на сегодня для Девы

Если в отношениях с любимым человеком вас что-то категорически перестало устраивать, постарайтесь спокойно и аргументировано убедить вторую половинку в собственной правоте. Одиноким Девам звезды советуют в полной мере задействовать возможности виртуального мира.

Финансовый гороскоп на сегодня для Девы

Сегодня Девы могут столкнуться с трудностями при выполнении текущей работы. Чтобы смягчить негативные влияния этого дня воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег по трудовому коллективу. В этом случае вам не придется выслушивать ответную критику в свой адрес. Гораздо успешнее пойдет партнерский бизнес.