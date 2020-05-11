Козерог: гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня уверенность Козерогов в себе или в покровительстве свыше растет с каждым часом. Может наметиться большая удача, компенсация. Дополнительным источником хорошего настроения станет преодоление болезненного противоречия в вашем доме, близком кругу или внутренней жизни. Это подходящий момент для того, чтобы пустить в ход свой талант, личное влияние, профессиональный или родительский авторитет.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Личная жизнь Козерогов в этот день, скорее всего, будет стабильной, без неожиданностей и не выходящей за привычные для вас рамки. Некоторые одинокие Козероги в этот день будут пребывать в не очень хорошем настроении, и это станет еще одним препятствием на их пути к успеху.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

Сегодняшний день не принесет может не принести Козерогам высоких доходов, однако вы сможете расширить свои деловые связи и урегулировать некоторые свои вопросы за счет этого. Индивидуальным предпринимателям не рекомендуется вкладывать деньги в покупку средств производства, станков и технического оборудования. Старайтесь добиться высокого качества в работе.