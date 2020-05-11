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Весы: гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня4 часа назад
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня звезды советуют Весам поддерживать порядок и иерархию в доме, уважительно относиться к старшим, к семейным и национальным традициям, строже соблюдать закон и профессиональные правила. Также, требуется внимание к материальной части. Не стоит откладывать прояснение нюансов, связанных с банковским вкладом, кредитом, налогом, наследством, оплатой коммунальных услуг, безопасностью платежей.

Любовный гороскоп на сегодня для Весов

Для того, чтобы общение с объектом вашей страсти сегодня было особенно гармоничным и плодотворным, постарайтесь увлечь пассию совместным делом. Одиноким Весам желательно не принимать на меру все, что вы услышите, так как многое из этого может быть рождено сплетнями.

Финансовый гороскоп на сегодня для Весов

Сегодня у Весов благоприятный день для внесения изменений в график выполнения работ. Преуспевают те из вас, кто проходит производственную практику, получает новые для себя навыки работы в профессии. Укрепляйте планирование и расставляйте приоритеты – это поможет быстрее справиться с делами. Воздержитесь от экспериментов с новшествами.

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