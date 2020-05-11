Водолей: гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня звезды советуют Водолеям всюду держаться в тени и, по возможности, оставить при себе свое мнение. Прогресс в ваших планах на время откладывается. Даже если ваше присутствие необходимо, не стоит афишировать свои убеждения и прибегать к активным шагам напоказ. Сдержанность поможет вам сэкономить энергию, выиграть время, сберечь ресурсы, избежать скандала в деловых или семейных переговорах.

Любовный гороскоп на сегодня для Водолея

Если в этот день отношения со второй половинкой вас не радуют, пора задуматься о причинах возникшего между вами непонимания. Появившиеся в этот день у одиноких Водолеев романтические отношения будут развиваться, скорее всего, очень успешно, не принося переживаний.

Финансовый гороскоп на сегодня для Водолея

Сегодня у Водолеев не лучшее время для старта новых проектов и проявления инициативы в делах. Старайтесь прислушиваться к мнению близких людей и не делать того, о чем вас никто не просит. С точки зрения доходов этот день складывается удачно. Если вы не будете нервничать, то сможете довести до завершения свои дела.