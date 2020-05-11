Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Рыбы: гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня4 часа назад
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня Рыбам лучше двигаться в общем русле событий. Хорошо объединиться с коллегами, ощутить причастность к влиятельному клану единомышленников. Если вы позиционируете себя одиночкой и не нуждаетесь в компании, полезно понаблюдать за внешними событиями, особенно, за идущими вокруг профессиональными, социальными и экономическими процессами. С личной инициативой любого рода желательно повременить.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

В этот день для Рыб особую важность приобретает способность к самоконтролю. Вряд ли вашей второй половинке понравится, если вы устроите выяснение отношений под влиянием ревности. Одиноким Рыбам стоит быть настороже при появлении нового контакта с представителем противоположного пола.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Звезды советуют Рыбам быть более разборчивыми при установлении деловых связей. Если в поле вашего зрения появится человек, который что-то скрывает от вас, то поостерегитесь иметь с ним общие дела. Держитесь подальше от тех, кто причастен к теневой экономической деятельности. Никому ничего не обещайте.

Читайте также

Расставьте приоритеты — финансовый гороскоп на 11 мая

На грани разрыва — любовный гороскоп на 11 мая

Ищите компромиссы — гороскоп на 11 мая