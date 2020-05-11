Рыбы: гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Рыбам лучше двигаться в общем русле событий. Хорошо объединиться с коллегами, ощутить причастность к влиятельному клану единомышленников. Если вы позиционируете себя одиночкой и не нуждаетесь в компании, полезно понаблюдать за внешними событиями, особенно, за идущими вокруг профессиональными, социальными и экономическими процессами. С личной инициативой любого рода желательно повременить.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

В этот день для Рыб особую важность приобретает способность к самоконтролю. Вряд ли вашей второй половинке понравится, если вы устроите выяснение отношений под влиянием ревности. Одиноким Рыбам стоит быть настороже при появлении нового контакта с представителем противоположного пола.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Звезды советуют Рыбам быть более разборчивыми при установлении деловых связей. Если в поле вашего зрения появится человек, который что-то скрывает от вас, то поостерегитесь иметь с ним общие дела. Держитесь подальше от тех, кто причастен к теневой экономической деятельности. Никому ничего не обещайте.