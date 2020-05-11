Близнецы: гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Близнецам лучше отдать приоритет серьезным вопросам, особенно, защите денежных вкладов или имущественных прав. Не стоит откладывать визит в страховую компанию, налоговую инспекцию, посещение банка или склада. В то же время, рано считать подобный сюжет исчерпанным, особенно, в его финансовой части: любая история еще получит продолжение, будут уточняться цифры и пересматриваться документы.

Любовный гороскоп на сегодня для Близнецов

Не исключено, что ваш любимый человек сегодня будет склонен к поступкам, которые покажутся вам немного странными. Одиноким Близнецам доведется вернуться к старым нерешенным вопросам с неприступным человеком. Скорее всего, сейчас вы сможете вызвать к себе интерес.

Финансовый гороскоп на сегодня для Близнецов

Правила и нормы поведения существуют для того, чтобы их беспрекословно выполнять. Однако сегодня у Близнецов может возникнуть соблазн решить некоторые вопросы в обход правил. От этого лучше воздержаться, поскольку ваше поведение не останется незамеченным. Вместе с тем, это хороший день для укрепления отношений с начальством.