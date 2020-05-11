Скорпион: гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Скорпионам день добавляет уверенности, помогает использовать знакомые пути и схемы поведения. Можно найти поддержку у влиятельных коллег и авторитетных родственников, лишний раз подтвердить свою профессиональную репутацию. Если на этот день назначены переговоры или важные личные встречи, звезды советуют начинать их как можно раньше, так как готовность собеседника к обратной связи будет снижаться.

Любовный гороскоп на сегодня для Скорпиона

Если сейчас вы отбросите все сомнения, будете настойчивыми и решительными, то вторая половинка в полной мере сможет оценить вашу многогранную личность. Небесные светила могут дать одиноким Скорпионам знак, который поможет сделать удачный выбор.

Финансовый гороскоп на сегодня для Скорпиона

Скорпионы будут стремиться проявить свою индивидуальность в работе. Отдавайте предпочтение той работе, которая, так или иначе, имеет отношение к творчеству. Вам будет интереснее работать над новыми темами, применять нестандартные методы, усовершенствовать что-либо. Возможно, поиск новых путей в работе приведет к замедлению темпа, и кое-что вы не успеете завершить.