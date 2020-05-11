Стрелец: гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Стрельцам стоит учесть, что все вопросы сегодня сводятся к материальной базе. Переговоры на финансовые темы, покупки и денежные переводы лучше планировать на первую половину дня. Отдав дань насущным мелочам, полезно найти время для общего анализа экономической ситуации, чтобы разобраться, какие выгоды и убытки сулит вам пауза в планах. Может наметиться задержка финансирования, отсрочка платежа.

Любовный гороскоп на сегодня для Стрельца

Сегодня Стрельцы могут оказаться в сложном положении из-за легкомысленного поведения своей второй половинки. В распоряжении одиноких Стрельцов в этот день может оказаться большое количество информации о потенциальном партнере.

Финансовый гороскоп на сегодня для Стрельца

Стрельцы смогут хорошо поработать в условиях самоизоляции и уединения. Сегодня постарайтесь оградить себя от посторонних влияний. Дело в том, что вам могут мешать работать разные люди, отвлекая вас лишними, не относящимися к делу разговорами. Не верьте никому на слово – даваемые обещания будет исполнить труднее, чем кажется на первый взгляд.