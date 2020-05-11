Телец: гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Тельцам необходимо верить в удачу и не сидеть сложа руки. Оптимизм оправдан: звезды готовы дать вам отсрочку, поблажку, помощь в нештатной ситуации. В центре внимания — контакты. Лучше не заглядывать далеко вперед, обсуждать горячие темы и текущие насущные дела. Важно успеть посетить инстанцию, высказать влиятельным людям свое мнение, подтвердить свои права или изложить насущные просьбы.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

В этот день на первом месте для Тельцов, скорее всего, будут стоять интересы вашего романтического союза. Вам стоит разобраться, в чем ваша пара действительно нуждается и что было намечено под влиянием мимолетного настроения. Не исключено, что планам одиноких Тельцов помешают действия завистников.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

Тельцы сумеют найти подход к начальству и укрепят свое положение на занимаемой должности. Если вы начнете принимать своего начальника таким, какой он есть, то вам будет намного легче работать. Сегодня же вы будете склонны критически оценивать поведение начальства, и это может негативно отразиться на вашей карьере. Прислушивайтесь к советам друзей.