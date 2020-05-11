Ожидайте позитивные перемены — любовный гороскоп на 12 мая

Сегодня отношения влюбленных выйдут на новый уровень, но не у всех они там задержатся.

Овен ‌‌

Возможно, что сегодня проблемы в личной жизни для Овнов будут возникать на ровном месте. Обстановка в ближайшем окружении одиноких Овнов может быть весьма напряженной и в любую минуту готовой разразиться острым конфликтом. Постарайтесь найти в себе силы нейтрализовать завистников.

Телец

Не исключено, что любимый человек будет требовать к себе вашего повышенного внимания, но это, скорее всего, принесет вам исключительно положительные эмоции. Одинокие Тельцы, постарайтесь найти в себе силы не участвовать в интригах за внимание интересующего вас человека.

Близнецы

Звезды предупреждают Близнецов, что сегодня родственники попытаются вмешаться в их отношения с любимым человеком. Поэтому постарайтесь на корню пресечь их инициативы. Одиноких Близнецов, скорее всего, ожидает встреча с человеком, с которым у них когда-то были любовные отношения.

Рак ‌‌

Этот день вряд ли будет богат на сюрпризы в сфере любовной жизни. Вполне возможно, что между вами и второй половинкой воцарится некоторое затишье. Для одиноких Раков этот день станет временем, когда можно и нужно возводить фундамент для отношений, рассчитанных на долгосрочную перспективу.

Лев ‌‌

Астрологические влияния благоприятствуют укреплению союза многих Львов. Сейчас вы можете особенно легко принять друг друга со всеми недостатками и слабостями. Одинокие Львы, не исключено, что недавнее знакомство с потенциальным партнером, сегодня будет проходить проверку на прочность.

Дева ‌‌

Звезды подсказывают, что сегодня у некоторых Дев есть опасность поссориться с любимым человеком из-за неблагоприятных и не зависящих от вашей воли обстоятельств. Одиноким Девам в этот день не стоит принимать важных решений, связанных с устройством личной жизни.

Весы ‌‌

Не исключено, что в личной жизни Весов воцарится настоящий хаос. Если ваши отношения со второй половинкой нельзя назвать идеальными, вполне возможно, что у вас возникнет искушение найти любовь на стороне. Какие бы действия ни предпринимали сегодня одинокие Весы, они должны быть тщательно обдуманными.

Скорпион

Сегодня вряд ли можно избежать ссоры с объектом вашей страсти, поскольку в вашей паре по ключевым вопросам, скорее всего, сохраняется непонимание. Одинокие Скорпионы, постарайтесь отдать предпочтение общению с новым знакомым, а не прежним возлюбленным.

Стрелец

Для многих Стрельцов этот день может стать временем позитивных перемен. Это время, когда вы можете осознать неприемлемость для вашего союза прежних, привычных вариантов взаимодействия с любимым человеком. Одиноким Стрельцам стоит обращать больше внимания на знакомых, которые вас окружают каждый день.

Козерог

Не исключено, что сегодня в личной жизни Козерогов будет немало путаницы и сложностей. Причина в отголосках прошлых отношений, которые внезапно дадут о себе знать. Лучшее, что могут сегодня сделать одинокие Козероги, это заглянуть вглубь своей души.

Водолей

Личная жизнь Водолеев не обойдется без приятных перемен в отношениях со второй половинкой. Одиноким Водолеям сегодня стоит проанализировать ошибки и достижения прошлого, а потом тщательно продумать будущие шаги. Сегодня вам лучше спокойно наблюдать за ситуацией.

Рыбы ‌‌

Возможно, с утра вам будет сложно разобраться в чувствах, однако постепенно вы сможете прояснить для себя что именно в отношениях с пассией нуждается в улучшении, а что может выдержать испытания. Одинокие Рыбы могут снова воссоединиться с человеком, к которому когда-то уже пылали страстью.