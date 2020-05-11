Рак: гороскоп на сегодня, 11 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Ракам не стоит откладывать вжаные переговоры. Сегодня в них вряд ли будет поставлена жирная точка, но любой лишний контакт придаст вам уверенности. Будут преодолены острые сомнения, найдется временный компромисс. Стоит пользоваться любым шансом личной встречи с интересующим человеком, возможностью физически посетить то или иное учреждение, поддержать дружбу: это даст вам преимущество на будущее.

Любовный гороскоп на сегодня для Рака

В этот день Ракам вряд ли легко будет разговаривать с любимым человеком, тем более добиться от партнера проявления конструктивных действий. Если одинокие Раки приложат усилия, чтобы завоевать признание противоположного пола, то будут рады результатам.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рака

Это не лучший день для тех Раков, кто работает в общественных организациях и занимается поиском инвестиций в проекты. Возможно, вы получите отказ от спонсорской помощи. Также это не лучшее время для вложений денег в коллективные проекты и для составления бизнес плана. Однако это удачное время для служебных командировок и рекламной раскрутки бизнеса.