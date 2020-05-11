Сбавьте обороты — финансовый гороскоп на 12 мая

Сегодня большой риск отпустить финансовые тормоза и потратить много денег и нервов зря.

Овен ‌‌

Вопросы правильного и рационального расходования финансовых ресурсов на сегодняшний день являются для Овнов самыми важными. Не торопитесь расставаться со своими деньгами, подходите очень тщательно к своим покупкам. Не давайте никому денег взаймы, особенно если с такой просьбой обратятся друзья. Задача этого дня состоит не в том, чтобы повысить доходы, а в том, чтобы сохранить имеющиеся у вас финансовые ресурсы.

Телец

Оптимистичное и инициативное поведение Тельцов сегодня может натолкнуться на некие внешние обстоятельства, которые будут препятствовать вашей деятельности. Возможно, не сложатся отношения с начальством или вас переориентируют на другие дела и задачи, которые вы себе не планировали. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину – иначе могут быть осложнения с начальством.

Близнецы

Сегодня у Близнецов не лучший день для урегулирования юридических вопросов и споров. Нежелательно подавать исковые заявления в суд о возмещении материального ущерба или консультироваться с юристами по актуальным вопросам. Вместе с тем, это хороший день для подготовки к старту новых проектов. Уделите внимание проработке деталей.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам не планировать сегодняшние дела в деталях. Дело в том, что обстоятельства могут неожиданно поменяться и вам придется в оперативном порядке выполнять то, что вы не могли предусмотреть заранее. Особенно это относится к вопросам финансовых операций и инвестиций. Кроме того, опасайтесь случаев производственного травматизма, соблюдайте технику безопасности.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов могут поменяться внешние обстоятельства. Те люди, которые недавно вам помогали, теперь могут начать вам препятствовать. Попробуйте вначале разобраться, чем это будет вызвано. Если вы работаете в сфере услуг, то можете столкнуться с излишне придирчивыми клиентами. В деловом партнерстве следует точнее распределить обязанности.

Дева ‌‌

Девам следует правильно расставить приоритеты. Постарайтесь не распылять свои силы на множество мелких дел и сосредоточиться на главном направлении. Очень важно соблюдать дисциплину труда, не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. Именно из-за этого у вас сегодня могут быть неприятности. Труднее всего придется тем, кто работает на вахте.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов благоприятный день для выполнения текущей работы. Отдавайте предпочтение тем делам, в которых вы хорошо разбираетесь и чувствуете себя уверенно. Не полагайтесь на удачу при проведении финансовых операций и воздержитесь от обмена валюты. Не лучшее время для оптовых закупок товара с целью перепродажи.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов не лучший день для поиска помещения для аренды с целью ведения бизнеса и подписания соответствующего арендного договора. Работники офисов, магазинов, складов могут столкнуться с проверками своей деятельности со стороны представителей налоговой службы. При подготовке отчетной документации вы рискуете допустить серьезную ошибку.

Стрелец

Чем меньше у Стрельцов будет контактов, поездок и встреч, тем лучше пойдут ваши дела. Если же ваша работа связана с частыми контактами или оформлением документов, то результативность вашей деятельности будет невысокой. Торговый и посреднический бизнес снизит показатели. Опасайтесь обманов при совершении покупок.

Козерог

Сегодня типичные Козероги будут склонны тратить деньги, не особенно задумываясь о последствиях. Если вы азартный человек, то старайтесь обходить стороной игорные клубы, игровые автоматы. Азарт у вас будет большой, а вот для выигрыша денег совершенно нет никаких шансов. Чем меньше у вас будет финансовых расходов, тем сохраннее будут ваши деньги.

Водолей

Из-за повышенной эмоциональности Водолеям будет трудно сегодня доводить начатые дела до полного логического завершения. Частая смена настроения будет мешать вам сконцентрироваться на каком-то одном главном деле. Из-за этого вам могут отказать в доверии деловые партнеры и коллеги. Также это не лучший день для подведения итогов.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб благоприятный день для укрепления безопасности бизнеса, покупки технического оборудования, средств производства и офисной мебели. Благоустраивайтесь лучше на своем рабочем месте – это положительно отразится на результатах вашего труда. От деловых свиданий пока лучше уклониться. В торговле может снизиться доходность.