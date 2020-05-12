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Звезды предсказали, что случится в ближайшую неделю

Рамблер15 часов назад

Зачем читать прогнозы, если их можно смотреть? Теперь заглянуть в будущее можно и на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

Каждую неделю профессиональный таролог с помощью карт Таро будет раскрывать детали грядущей семидневки и давать любовные и финансовые советы. Кстати, вас уже заждался общий астропрогноз на 11-17 мая. Скорее смотрите на YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы», почему в ближайшие 40 дней не стоит заводить романы и где найти новые возможности.

И это – только начало! Помимо астрологических прогнозов, вас ждут гадание на кофейной гуще, раскрытие секретов новомодного учения Дизайн Человека, астрологические рекомендации и еще много всего интересного.

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Гороскопы

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