Какие вещи нужно приобрести в мае, чтобы сопровождала удача

Счастье и благополучие зависят не только от самого человека, но и от правильного выбора интерьера в доме.

Например, как утверждают специалисты, в мае для привлечения удачи стоит прикупить три вещи, которые будут защищать ваше жилище от негативной энергетики.

Серебро

Предметы из серебра - лучшее средство от сглаза и порчи. Оно нейтрализует любой негатив, избавляет от грустных мыслей, помогает при депрессии и вообще является сильным оберегом от всего плохого.

Мыло

Это средство гигиены есть в каждом доме. Но многие из нас пользуются дорогим душистым мылом. А для оберега нужно держать в доме простое мыло. Эксперты утверждают, что оно, словно добрая волшебница, способно сделать вас богатыми и счастливыми.

Тарелка с монетками

Эта незатейливая вещь также способна привлечь в дом достаток, мир и спокойствие. Только монетки должны быть обязательно жёлтого цвета. А для закрепления успеха знающие люди советуют положить к ним ещё и лавровый лист. Это поможет стать вашей семье более крепкой, забыв про ссоры и скандалы.

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