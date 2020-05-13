Время свободы взглядов— гороскоп на 14 мая

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Водолея ратует за мир, дружелюбие, дипломатичность и свободу.

Например, за право каждого следовать своим вкусам, интересам симпатиям и увлечениям. Однако акцент будет падать на популярные ценности и тому, кто имеет свои установки, может порой быть не слишком комфортно. Это день ненавязчивого общения, восстановления связей и симпатий, маленьких приятных сюрпризов. Приветствуются нотки романтики и ностальгии, необременительные для кошелька приятные траты и мелкие подарки. Подходящий момент для бьюти-процедур. Целевые мероприятия лучше планировать на первую половину дня.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам приятно ощущать себя частью коллектива или осознавать свою скромную личную роль в общих событиях. В общении с людьми будут преобладать дружелюбие и дипломатичность. Можно хорошо провести время в компании старых знакомых, особенно, если вы с ними давно не виделись. Мероприятия, требующие повышенной активности и коммуникабельности, звезды советуют планировать на первую половину дня.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам поддерживать приятельские отношения и дружеские симпатии. Желательно стремиться к легкому необременительному контакту, не подчеркивать свое Я. Ровное общение не только станет хорошим отвлекающим средством, но и поможет вам уладить часть текущих мелких дел. Дамам-Тельцам обещает терапевтический эффект шоппинг «за компанию», сулящий небольшие приятные приобретения.

Близнецы

Сегодня Близнецы имеют возможность продлить тот или иной приятный для них эффект, добавить что-то в копилку своего хорошего настроения. Вам будет по душе атмосфера этих суток, не предполагающая работы на износ, спешки и чрезмерной серьезности. Можно продолжить флирт, покупки, общение, любимые косметические процедуры. Важные разговоры и действия вам лучше перенести на утро, а вечером расслабиться.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам лучше придерживаться вчерашней политики, сутью которой является подстройка к обстоятельствам и гармоничное «вливание в массы». Вы прекрасно проведете день, если умеете поддерживать приятный разговор и не создаете никому проблем. В этом случае, вам будет одинаково комфортно среди близких людей и в случайной компании. В последней можно неожиданно встретить забытое, но знакомое лицо.

Лев ‌‌

Сегодня звезды предлагают Львам быть доброжелательнее и дипломатичнее, поддерживать контакты со старыми знакомыми и друзьями. Не помешает проявить внимание к бывшим коллегам или клиентам: не исключено, что в новых обстоятельствах ваше сотрудничество неожиданно возобновится. Если вы не в ладу с партнером или близким другом, восстановить понимание будет намного легче в вашей общей давней компании.

Дева ‌‌

Сегодня Девам лучше сделать акцент на задачах, связанных с социализацией. Чем гармоничнее вы вписываетесь в нужную среду и легче находите общий язык с окружающими, тем лучше выглядят ваши профессиональные и личные перспективы. При этом важно не перестараться и не перейти грань, за которой вы рискуете сдать свои позиции и потерять самоуважение. Не стоит в угоду людям идти против своих убеждений.

Весы ‌‌

Сегодня звезды на стороне Весов и всюду поддерживают комфортную для них обстановку. Вы будете одинаково хорошо чувствовать себя в знакомой и случайной компании, в «родных пенатах» и вдали от дома. Хорошо освежать в памяти забытые приятные впечатления, необычные встречи и отношения, оригинальные творческие замыслы. День подходит для прогулок по знакомым местам, возобновления переписки или романа.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам плыть по течению, а не против него. Неуместны «африканские страсти». Если вы не хотите участвовать в общих делах, не стоит препятствовать в этом другим - например, ревновать к неожиданным новым увлечениям своих друзей, детей или близких. Приветствуется общительность, но не стоит рассчитывать на глубокое понимание, затрагивать в разговорах чересчур интимные темы.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно ценить атмосферу свободы и доброжелательности. Не стоит портить ее отсылкой к неприятному прошлому, создавая почву для ссоры. Лучше под любым предлогом укреплять взаимопонимание, растить гармонию в семейных, любовных, партнерских отношениях. Повод найти легко: этот день подходит для общения, прогулок, неформальных тусовок, романтики, примирения, восстановления симпатии.

Козерог

Козерогам звезды намекают, что сегодня имеют мало значения формальности. Это день свободного времяпрепровождения и отступления от незыблемых законов. Ничто не мешает вам пойти на поводу у своего нечаянного каприза, влиться в случайную компанию или изменить привычное «правильное» меню: достаточно того, чтобы это было приятно вам и окружающим, а также не слишком обременительно для вашего кошелька.

Водолей

Сегодня Водолеи вправе опираться на свое настроение и привычки, в любой ситуации искать свою личную зону комфорта. Однако стоит следить, чтобы это не наносило ущерба окружающим, в том числе, близким и домочадцам: их интересы могут быть задеты вашими капризами. День благоприятен для невинного хобби, романтики, отдыха, легких развлечений, подходит для бьюти-процедур, выбора косметики и парфюмерии.

Рыбы ‌‌

Рыбы проведут эти сутки приятно, если примут как данность предложенные им условия и обстоятельства. Сегодня не в почете формальности, а также чрезмерная эмоциональность, ранимость, скрытность, «замороченность» (в том числе, на прошлом). От вас будут ждать демократичности, сочувствия популярным идеям и вкусам, интереса к моде и волнующим всех новостям. День подходит для тусовки, визита в гости.

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