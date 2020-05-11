Сатурн, Юпитер и Венера на повороте – старая песня о главном

Ничего феноменального в поочерёдном дружном развороте сразу трёх планет (Сатурн 11-го, Венера 13-го, Юпитер 14-го) в ретроградное движение в астрологическом плане нет – совпадение циклов.

Тем не менее неделя 11 по 17 мая может запомниться многим различными возвращениями к прежним жизненным установкам, отменами прежних режимов действий, нерешёнными задачами прошлого и в целом определённым торможением многих из процессов, начатых в недавнее время.

Но повышенную переменчивость и стихийность ближайшей недели поддерживают и переходы Марса с Меркурием (12-13 мая) в подвижные знаки Рыб и Близнецов, и всегда непредсказуемый транзит Луны по знаку Водолея в середине недели. Поэтому всё-таки почва для «переобувания» нынче складывается вполне благодатная – будет интересно понаблюдать за разного рода переделками и пересмотрами прежних распоряжений, решений и мнений, приказов в стане официальных государственных и политических структур.

Очевидно, разворот Венеры (с 13 мая по 25 июня) раз в полтора года, как планеты приближённой к Солнцу, планеты партнёрских контактов будет чувствоваться острее других. В точке полного замедления (стационарности), практически всю неделю с 11 по 17 мая многие могут испытывать недостаток всех ценностей Венеры – денег, любви, партнёрских контактов, могут довлеть старые деловые и партнёрские связи. Однако как раз переход Меркурия (управляющего Венерой) 12 мая в свой знак Близнецов внушает сдержанный оптимизм и вносит позитивный шлейф хотя бы на время – до 28 мая, пока Меркурий не перейдёт в знак Рака. Ну а в целом период обратной Венеры (до 25 июня) традиционно не лучший период для официальных регистраций брака, помолвок, создания крепких партнёрских союзов на перспективу, а также нежелательный, а во многом и опасный период для пластических и косметологических операций – с этим лучше повременить до лучших времён. Тем не менее период даёт возможности для разрешения прежних проблемных вопросов и разногласий в отношениях, примирений.

Повороты Сатурна с Юпитером и их недельное стационарное положение в ближайшие дни в целом могут напомнить о себе как возвращение к пройденному, отладка нерешённых ранее противоречий и создание условий для работы над ошибками, особенно в коридорах власти и вопросах международных отношений. Очень вероятно, что в период ретроградности Юпитера и Сатурна новый импульс получат ранее уже озвученные, но не получившие должного отклика идеи и планы. В это же время можно как раз заниматься продвижением старых недооценённых, не получивших должного отклика идей. При этом долго вынашиваемые проекты могут получить толчок и развитие, а новые стопориться.

Юпитер и Сатурн вернутся к прямому движению только в сентябре. За этот период Юпитеру вновь предстоит пройти сложное соединение с Плутоном на стыке июня-июля в разгар летней серии затмений, а Сатурну во второй половине августа – жёсткую схватку с Марсом. Обе связи не окончательные в этом цикле аспектов, но предпосылки событий, которые они наверняка дадут вместе с влиянием летних затмений, станут важными для понимания дальнейших перспектив в важных социальных сферах общества.

Serg Korablev