Каких знаков зодиака защищают Высшие силы

Возможно, даже среди ваших знакомых есть люди, притягивающие удачу как магнит.

Со стороны кажется, что им везёт просто во всём. Даже когда дело касается энергетической стороны жизни, таких персонажей трудно сглазить или навести на них порчу даже самому сильному ненавистнику. Астрологи утверждают, вполне естественно, что к таким везунчикам благосклонна сама судьба, тем более, если они родились под нужным зодиакальным созвездием.

Дева

Девы – это приземлённые материалисты. Для них важно жить в достатке и окружить себя предметами удобств, чему и благоволит судьба. С рождения представителям знака даются интересные способности. С малых лет в детях-Девах можно заметить серьёзность, граничащую со взрослым мышлением. Интересно, что им часто поручают уход за растениями дома и грядками или клумбами на загородных участках, ведь всё, за чем они ухаживают, приносит плоды. Девы способны воздействовать на окружающую среду, имеют тесную связь с природой. Но не стоит забывать и о слабом месте знака. Девам необходимо всё время поддерживать связь с родовыми корнями, чтобы сохранять внутренний баланс и гармонию с собой.

Скорпион

Принадлежность знака к водной стихии обеспечивает представителям крепкий иммунитет. Присутствует он не только в физической стороне жизни: Скорпионы – это на редкость выносливые люди. Также на них почти невозможно повлиять негативно или навести порчу. Восьмой знак зодиакального круга наделён завидной интуицией и врождённой магической защитой. Своей сильной энергетикой они способны воздействовать на окружающих. Уязвимость Скорпиона составляет излишняя эмоциональность и неустойчивость. Способность навредить самому себе также может сильно подкосить и ввести в трудную жизненную ситуацию.

Стрелец

Астрологи убеждены, как-то навредить этому знаку точно не получится. С самого появления на свет Стрельцы хорошо защищены от любых разрушающих установок. Если на их долю выпадают тяжёлые испытания, они быстро восстанавливают потраченные силы. Стрельцы не верят в эзотерику, гороскопы и энергетику в целом, однако этот факт не мешает им использовать дарованные силы каждый день на подсознательном уровне. Эти люди умеют отвлечься от плохих мыслей и событий, обращая внимание только на позитивные стороны, что бережёт эмоциональное здоровье.

Так или иначе, любым знакам предписаны свои подарки судьбы. Главное уметь настроиться на положительный лад и отбросить злые помыслы.

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