Какие знаки зодиака чаще всего изменяют

Говорят, что моногамия почти вымерла, и астрология солидарна с этим утверждением.

Более того, оказывается, есть те знаки зодиака, которые чаще остальных изменяют своим вторым половинкам. Мы поговорили с экспертом-астрологом, который привел свои доводы.

По мнению астрологов, Козероги являются очень чувствительными. Они всегда выражают интерес и внимание к своим партнерам, ставя их приоритеты выше собственных. Это и делает Козерогов уязвимыми.

— Они в своем большинстве очень правильные люди, являются приверженцами постоянства. Измена с стороны Козерогов — редкое явление, выходящее из ряда вон. В большинстве случаев это происходит непреднамеренно, из-за чего они очень глубоко сожалеют и раскаиваются, — поделился эксперт-астролог.

На втором месте в списке оказались Весы. Они являются самым романтичным знаком зодиака и всячески пытаются окружить свою вторую половину любовью и нежностью.

— Их главная проблема — мягкотелость. В любом случае, будь то проблемы на работе или в отношениях, они не знают, как поступить в таких ситуациях. Весам стоит делать больший упор на просчет дальнейших ситуаций и постараться смотреть в корень проблемы. Но изменять они тоже могут, иногда даже с серьезными последствиями, в случае приевшихся бытовых будней, так что выходом из ситуации может быть разнообразие в жизни, — отметил астролог.

Он также добавил, что в такой список можно включить и Стрельцов.

— Они очень легко могут привлекать к себе внимание благодаря эксцентричному поведению. Но и таким же образом сподвигнуть своих партнеров к измене, так как это может в итоге надоесть другому человеку или выставить его не в лучшем свете. Таким образом, Стрельцы являются сами себе большими врагами. Им стоит прислушиваться к своему партнеру, чтобы избежать подобных ситуаций, — рассказал Максимилиан Всемирович.

Астролог поделился и списком самых неверных знаков зодиака.

— Если приводить с меньшего зла к большему, то это Стрельцы, Весы, Девы, Овны, Близнецы и Скорпионы. Первые очень импульсивные и неусидчивые, вторые вечно находятся в поиске себя и чего-то нового. Девы делают все по обстоятельствам, которые не всегда благосклонны в их жизни. Овны очень страстные и влюбчивые. Близнецы амбициозны, но непоследовательны. Самыми опасными являются Скорпионы: они обладают врожденным обаянием, чем постоянно и пользуются, — рассказал эксперт-астролог.

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