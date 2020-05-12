Полагайтесь только на свои силы — финансовый гороскоп на 13 мая

Почему сегодня не стоит рассчитывать на помощь со стороны?

Овен ‌

Овны смогут добиться выдающихся результатов в работе, поскольку сегодняшний день будет связан с вашим высоким уровнем работоспособности. Вы сможете сочетать трезвость разумного практического подхода с физической энергией, направленной в дело. Это хороший день для тех, кто работает по найму на подчиненных должностях. Старайтесь браться за такую работу, в которой будет личная ответственность.

Телец

Сегодня один из тех редких дней, когда идеи и планы Тельцов смогут найти практическую реализацию. Если у вас уже заготовлены к запуску новые проекты, то сегодня самое благоприятное время для их старта. Также это хорошее время для проявления своих талантов в конкурентной деятельности. Ваша личная активность пробудит в других людях желание помогать вам.

Близнецы

Сегодня хорошо поработают те Близнецы, кто имеет дополнительный источник дохода. Прежде всего, речь идет о надомном труде, а также о любых видах неофициальной подработки. Успешно пройдет этот день для работников гостиниц, ресторанов, ночных заведений, игровых и развлекательных центров. Также вы сможете урегулировать некоторые вопросы, не подлежащие широкой огласке.

Рак ‌‌

Ракам звезды советуют не гоняться за мелкими сиюминутными материальными выгодами, а думать и действовать на перспективу. Можно и нужно строить планы на будущее и работать над воплощением этих планов. Проявите внимание к использованию технических новинок. Успешно пойдут проектно-конструкторские работы.

Лев ‌‌

У Львов это весьма результативный день. Вы сможете преуспеть в достижении своих стратегических целей и в карьерном продвижении. Отношения с вышестоящим руководством складываются замечательные. Ваши старания и достижения не останутся незамеченными и недооцененными. Вы сможете найти новую работу в соответствии со своим профессиональным признанием.

Дева ‌‌

Это благоприятный день для тех Дев, кто ориентирован на расширение бизнеса и ищет варианты для реализации своих масштабных планов. Успешно проходят командировки и деловая переписка по электронной почте. Вам будут полезны люди, живущие в других странах и регионах. Можно заниматься урегулированием юридических вопросов.

Весы ‌‌

Сегодня звезды ждут от Весов смелых, и, возможно даже, рискованных решений. Прежде всего, речь идет о финансовой деятельности. Вам будет предоставлен шанс сделать выгодные вложения и принципиальное решение об этом потребуется принять сегодня. Вы можете получить в свое распоряжение крупную сумму денег и используете ее с выгодой для себя.

Скорпион

Сегодня типичные Скорпионы смогут преуспеть в делах, если будут полагаться не только на свои силы, но и на деловых партнеров и единомышленников. Используйте в полной мере имеющийся у вас ресурс деловых связей. Это прекрасный день для ведения переговоров и подписания договоров о сотрудничестве. В сфере услуг ваша работа будет пользоваться популярностью у клиентов.

Стрелец

У Стрельцов хороший день сотрудничества между начальством и подчиненными. Если вы занимаете руководящую должность, то можете быть уверенными в том, что ваши сотрудники своевременно и качественно выполнят все ваши приказы и распоряжения. Те, кто занимает подчиненное положение, могут рассчитывать на поддержку начальства. График работы успешно исполняется.

Козерог

Сегодня у Козерогов будет достаточно смелости и творческого потенциала, чтобы ставить перед собой масштабные задачи. Ваш авторитет в профессиональных кругах возрастает, потому что вы сможете продемонстрировать высокий уровень профессиональных знаний. Можно рассылать резюме в поисках хорошей работы. Бизнесмены смогут провернуть выгодные сделки.

Водолей

У Водолеев благоприятный день для использования ресурса недвижимой собственности для повышения уровня доходов. Собственность может быть любая (офис, магазин, склад, квартира, сдающаяся в аренду), и её доходность сегодня будет выше, чем в другие дни. Также это хорошее время для ремонтно-строительных работ и подготовки бухгалтерских отчетов.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут быть вовлечены в решение вопросов, которые, возможно, напрямую вас не касаются. Однако это будет все равно полезно с точки зрения наработки новых деловых связей. Также это удачный день для торговцев, посредников, консультантов, водителей транспортных средств. Возможно, вам не придется заниматься рутинной работой – надобность в этом может отпасть.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.