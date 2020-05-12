Избегайте острых ситуаций — любовный гороскоп на 13 мая

Почему сегодня важно думать о второй половинке и сглаживать даже крошечные конфликты?

Овен ‌‌

Скорее всего, сегодня ваш любимый человек будет непривычно для себя рассеян. Постарайтесь взять на себя руководство его действиями. Для одиноких Овнов важным может стать достижение баланса между желанием устроить личную жизнь и возможностями реализации.

Телец

Не исключено, что сегодня вам захочется проявить себя с самой лучшей стороны. Если вы стремитесь к восхищению своей пассии, расскажите партнеру о своих самых крупных победах и удачах. Одиноким Тельцам перспективы отношений с потенциальным партнером могут показаться слишком туманными.

Близнецы

Некоторых Близнецов ожидает непростой, эмоционально напряженный день. Если вы слишком остро реагируете на слова и действия любимого человека, постарайтесь сдержать себя. Одинокие Близнецы могут увлечься беседой с симпатичным представителем противоположного пола.

Рак ‌‌

В этот день вы в вашем союзе можете рваться к лидерству. Однако постарайтесь избежать попыток оставить за собой последнее слово, так как это может осложнить отношения с пассией. Одинокие Раки могут легко наладить взаимоотношения, если откажутся от недомолвок и нечестных приемов.

Лев ‌‌

Некоторые Львы могут почувствовать беспричинное беспокойство. Постарайтесь, чтобы это настроение не отразилось на отношениях со второй половинкой. Если одинокие Львы желают обратить на себя внимание, постарайтесь не ждать у моря погоды, а предпринять конкретные шаги.

Дева ‌‌

Некоторые Девы могут сегодня оказаться в острой ситуации, которая покажется им критической. Попробуйте обратиться за помощью к близкому другу, который сможет благотворно повлиять на ваш союз. У одиноких Дев есть вероятность завязать перспективное романтическое знакомство.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов могут возникнуть некоторые проблемы в общении со второй половинкой. Постарайтесь не поддаваться провокации, если таковая случится. Одиноким Весам звезды предсказывают подарок, о котором вы уже давно мечтаете. В этот день может состояться долгожданная встреча.

Скорпион

Астрологические влияния могут подтолкнуть некоторых Скорпионов к экспериментам в отношениях с любимым человеком. Если это будет похоже на крутые американские горки, вспомните о привычных способах гармонизации общения. Одиноким Львам нежелательно упустить шанс, который подарят им небесные влияния.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут столкнуться с необходимостью добиться чего-то важного от своей пассии. Если ваши усилия не увенчаются успехом, звезды подсказывают задуматься о целесообразности своих попыток. Одиноким Стрельцам звезды советуют проявить смелость, чтобы построить счастье.

Козерог

Некоторые Козероги в этот день будут вынуждены решить серьезную проблему. Постарайтесь последовать совету второй половинки и, скорее всего, вы останетесь довольны исходом ситуации. Не исключено, что одинокие Козероги в этот день будут особенно общительными.

Водолей

Водолеям желательно удерживать в отношениях с пассией равновесие и баланс интересов. Постарайтесь избежать острых ситуаций, так как случившийся сегодня конфликт может иметь затяжной характер. С одинокими Водолеями может сыграть злую шутку излишняя эмоциональность.

Рыбы ‌‌

Многим Рыбам звезды не советуют испытывать благосклонность судьбы. Постарайтесь на первое место поставить интересы вашей любовной пары, а задачи других сфер жизни можно временно отложить. Одиноких Рыб астрологические влияния наделяют особой магической притягательностью.

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