Наступит переоценка ценностей — гороскоп на 13 мая

20-21 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Водолее склоняют к свободному стилю общения и неформальной эстетике, но без перегибов.

День подпитывает дружеские и романтические симпатии, помогает наладить связь, предоставляет паузу для перенастройки на новую тактику. Приятная опция дня - шанс извлечь из небытия связи и чувства прошлого. Появится настроение для общения с одноклассниками, старыми друзьями или бывшими партнерами. Отдельные встречи и пинги запустят тотальную переоценку отношений, вкусов, финансов, основ этикета, пересмотр принципов красоты и гармонии, подбора подарков, выбора косметики и парфюмерии.

Овен ‌‌

Утро подтолкнет Овнов к нестандартным, порой легкомысленным решениям. Обстановка вынуждает вас сменить прежний маршрут, канал связи или тактику, повышает вашу зависимость от тайных маневров, скрытых нюансов, текущего самочувствия. Возрастает риск путаницы, обмана, интриг, мелких ударов из-за спины. Не стоит слепо копировать чужие приемы в финансовой сфере, брать пример с друзей и случайных людей.

Телец

Сегодня волнение мешает многим Тельцам составить взвешенный новый план. Интуиция толкнет вас в нужном направлении, но из-за своего состояния вы можете запутаться в мелочах и поддаться чужому влиянию. Звезды советуют подождать с активными действиями, критичнее относиться к слухам и не спешить оказывать кому-либо полное доверие. Настало время переоценки в отношениях, ценностях, финансовых делах.

Близнецы

Для Близнецов настало время переоценки своего вкуса, стиля, привлекательности, а также финансовых запросов и возможностей, что займет не менее пары месяцев. Приятные стороны дня — легкость, дружелюбие, мелкие находки, перспектива продлить удовольствие, понравиться людям или отсрочить проблему. Насторожиться следует при намеке на агрессию, интригу, предпосылку к любовной ссоре или деловой неудаче.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам всюду поддерживать необременительные приятельские отношения, это поможет смягчить любой кризис. Лучше не зацикливаться на своих персональных страхах там, где ваш случай является частным, а проблема общей. В выборе личной тактики на ближайшие недели можно довериться своему чутью, но вдобавок стоит учесть неизбежные вынужденные заминки в любовных и финансовых делах.

Лев ‌‌

Львов этот день настроит на приятный лад, с долей романтики, авантюры или ностальгии. Не исключен легкомысленный взгляд на серьезные вопросы, в том числе, на возможное будущее. На вашем горизонте могут появиться старые друзья мужского и женского пола. Это подходящий момент для свидания, пикника, встречи одноклассников, посещения мероприятий, для попытки мирных переговоров и поисков компромисса.

Дева ‌‌

Сегодня Девам несложно поладить с коллегами. Многие Девы испытают удовольствие, помогая своим старым друзьям. В деловое взаимодействие может прокрасться нотка личной симпатии. Напомнят о себе забытые увлечения, незавершенные или прерванные истории. Если вы не хотите лишних проблем, звезды советуют быть осторожнее, стоит заранее провести границу между дружеской помощью и реанимацией отношений.

Весы ‌‌

Весам звезды обещают информативный и гармоничный день. Атмосфера этих суток благоприятна для налаживания контактов, ретро-прогулок и свиданий, восстановления дружеской симпатии и любовной романтики. За приятными ностальгическими моментами могут быть не замечены подспудные проблемные тенденции. Например, предпосылки к обострению недомоганий, служебным интригам, небрежному исполнению обязанностей.

Скорпион

Сегодня Скорпионы ощущают «смену ветра», но пока не могут использовать ее с пользой для себя. День будет приятным, если вы не ждете от событий соответствия своим вкусам и настроились на общую волну. Это время легкости, гибкости, демократичности, общительности. Могут быть сплетены в одно полотно нити прошлого и будущего, смешаны дружеские и романтические симпатии. Возможны случайные мелкие удачи.

Стрелец

Стрельцам день поможет вести взаимно приятный диалог, поддерживать дружеское и романтическое общение, гармонизировать «климат» в браке. Удачны консультации и переговоры в неформальной обстановке. Возможен интерес к бывшим партнерам, прежним связям. Но не стоит обольщаться мирным тоном: вскоре напомнят о себе не только приятные, но и сложные сюжеты прошлого, например, семейные или деловые интриги.

Козерог

Козерогам день готовит неожиданные мелкие сюрпризы. Могут порадовать побочные заработки или приятные, давно желаемые небольшие покупки. Даже скучный плановый шоппинг закончится оригинальным выбором. Возможен интерес к средствам связи, медицинским гаджетам, экзотическим продуктам и прочим мелочам, добавляющим комфорта в вашу рутинную повседневность. От крупных трат сейчас разумнее воздержаться.

Водолей

У Водолеев этот день оставит приятные впечатления, так как позволит им ориентироваться на их личные вкусы и привычки. Полезен перерыв в делах, откат в прошлое: такая пауза поможет вам настроиться на новый тип активности. Освободившееся время можно целиком посвятить своим нуждам, хобби, чувствам и симпатиям. Потакание своим капризам станет маленькой компенсацией за пережитые волнения и неудобства.

Рыбы ‌‌

В гармоничной и дружелюбной обстановке этих суток для Рыб есть свои подводные камни. Многих Рыб будет искушать и сбивать с толку ложная романтика прошлого. Вам будет трудно эффективно использовать свои преимущества или вовремя «попадать в ноты» общего настроения. Не стоит торопиться с личной инициативой: какое-то время вам придется идти вперед наугад, прорываясь сквозь интриги, туман и путаницу.

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