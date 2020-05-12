Козерог: гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

До наступления вечера Козероги могут рассчитывать на везение, благодаря личным качествам, прежним жертвам или счастливому случаю. Возможна большая удача в последний момент. Вечер придется посвятить изучению финансовых, социальных и других новостей, рабочих или платежных документов: они напрямую повлияют на ваши дела. Возможно, будут отсрочены некоторые траты, отодвинуты неприятные вам новшества.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Не исключено, что сегодня в личной жизни Козерогов будет немало путаницы и сложностей. Причина в отголосках прошлых отношений, которые внезапно дадут о себе знать. Лучшее, что могут сегодня сделать одинокие Козероги, это заглянуть вглубь своей души.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

Сегодня типичные Козероги будут склонны тратить деньги, не особенно задумываясь о последствиях. Если вы азартный человек, то старайтесь обходить стороной игорные клубы, игровые автоматы. Азарт у вас будет большой, а вот для выигрыша денег совершенно нет никаких шансов. Чем меньше у вас будет финансовых расходов, тем сохраннее будут ваши деньги.