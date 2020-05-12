Скорпион: гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

В первой половине дня события несут Скорпионов в нужном направлении, не подводит их и природное чутье. А вот вечером та или сенсация может стать для вас «снегом на голову». Возможен очередной сюрприз от партнера, друзей, клиентов или членов семьи. К счастью, будут и хорошие новости — например, наметится переход к более удобному вам стилю действий или временный откат на выгодные для вас позиции.

Любовный гороскоп на сегодня для Скорпиона

Сегодня вряд ли можно избежать ссоры с объектом вашей страсти, поскольку в вашей паре по ключевым вопросам, скорее всего, сохраняется непонимание. Одинокие Скорпионы, постарайтесь отдать предпочтение общению с новым знакомым, а не прежним возлюбленным.

Финансовый гороскоп на сегодня для Скорпиона

Сегодня у Скорпионов не лучший день для поиска помещения для аренды с целью ведения бизнеса и подписания соответствующего арендного договора. Работники офисов, магазинов, складов могут столкнуться с проверками своей деятельности со стороны представителей налоговой службы. При подготовке отчетной документации вы рискуете допустить серьезную ошибку.