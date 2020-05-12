Дева: гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Первая половина этого дня отмечена для Дев той или иной формой везения, но полный контроль над событиями будет затруднительным. Вы убедитесь в этом ближе к вечеру, когда жизнь начнет предписывать вам изменения в планах и правилах. Возможны срочные совещания, поправки в приказах, инструкциях и должностных обязанностях, коррективы в маршруте, режиме работы, схеме лечения, договоре на обслуживание.

Любовный гороскоп на сегодня для Девы

Звезды подсказывают, что сегодня у некоторых Дев есть опасность поссориться с любимым человеком из-за неблагоприятных и не зависящих от вашей воли обстоятельств. Одиноким Девам в этот день не стоит принимать важных решений, связанных с устройством личной жизни.

Финансовый гороскоп на сегодня для Девы

Девам следует правильно расставить приоритеты. Постарайтесь не распылять свои силы на множество мелких дел и сосредоточиться на главном направлении. Очень важно соблюдать дисциплину труда, не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. Именно из-за этого у вас сегодня могут быть неприятности. Труднее всего придется тем, кто работает на вахте.