Весы: гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Весы ждут свежей информации, и не напрасно. Чтобы не тратить энергию до «часа Х», в дневные часы постарайтесь не ставить себе слишком обширных целей и избегать конфликтов. К вечеру поступят новости из-за рубежа, могут прийти извести из инстанций, письма от далеких друзей, извещения от партнеров. Возможны изменения в предполагаемых маршрутах, учебных и других программах, в сроках поездок.

Любовный гороскоп на сегодня для Весов

Не исключено, что в личной жизни Весов воцарится настоящий хаос. Если ваши отношения со второй половинкой нельзя назвать идеальными, вполне возможно, что у вас возникнет искушение найти любовь на стороне. Какие бы действия ни предпринимали сегодня одинокие Весы, они должны быть тщательно обдуманными.

Финансовый гороскоп на сегодня для Весов

Сегодня у Весов благоприятный день для выполнения текущей работы. Отдавайте предпочтение тем делам, в которых вы хорошо разбираетесь и чувствуете себя уверенно. Не полагайтесь на удачу при проведении финансовых операций и воздержитесь от обмена валюты. Не лучшее время для оптовых закупок товара с целью перепродажи.