Лев: гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

В первой половине дня Львам не стоит пренебрегать текущими обязанностями, особенно, при выполнении функций руководителя. На вечер рискованно строить планы: изменится программа мероприятий, стиль действий, дух событий, станет иным поведение отдельных людей и целых групп. Не исключена срочная встреча, внеплановая дискуссия, весть от друга, экстренное предложение или совещание, поправка в договоре.

Любовный гороскоп на сегодня для Льва

Астрологические влияния благоприятствуют укреплению союза многих Львов. Сейчас вы можете особенно легко принять друг друга со всеми недостатками и слабостями. Одинокие Львы, не исключено, что недавнее знакомство с потенциальным партнером, сегодня будет проходить проверку на прочность.

Финансовый гороскоп на сегодня для Льва

Сегодня у Львов могут поменяться внешние обстоятельства. Те люди, которые недавно вам помогали, теперь могут начать вам препятствовать. Попробуйте вначале разобраться, чем это будет вызвано. Если вы работаете в сфере услуг, то можете столкнуться с излишне придирчивыми клиентами. В деловом партнерстве следует точнее распределить обязанности.