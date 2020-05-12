Овен: гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Овны окажутся на перепутье. Временно приостанавливается не только реализация ваших личных планов или задумок ваших друзей, но и выполнение глобальных программ. Звезды советуют воздержаться от начинаний и быть внимательнее к любой информации, касающейся будущего. В дневные часы придется считаться с авторитетами и «правом сильного». Разноплановая свежая информация начнет поступать вечером.

Любовный гороскоп на сегодня для Овна

Возможно, что сегодня проблемы в личной жизни для Овнов будут возникать на ровном месте. Обстановка в ближайшем окружении одиноких Овнов может быть весьма напряженной и в любую минуту готовой разразиться острым конфликтом. Постарайтесь найти в себе силы нейтрализовать завистников.

Финансовый гороскоп на сегодня для Овна

Вопросы правильного и рационального расходования финансовых ресурсов на сегодняшний день являются для Овнов самыми важными. Не торопитесь расставаться со своими деньгами, подходите очень тщательно к своим покупкам. Не давайте никому денег взаймы, особенно если с такой просьбой обратятся друзья. Задача этого дня состоит не в том, чтобы повысить доходы, а в том, чтобы сохранить имеющиеся у вас финансовые ресурсы.