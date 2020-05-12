Стрелец: гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

До наступления вечера Стрельцам стоит уладить материальные вопросы (особенно, если ситуация критична и имеет давнюю историю). В это время возможны выгодные стратегические решения, ценные приобретения, удачные компенсации. Защитив тылы, вечером вы сможете полностью посвятить себя общению, изучению новостей или работе с важным документом. Остаток дня может отнять дискуссия, совещание, консультация.

Любовный гороскоп на сегодня для Стрельца

Для многих Стрельцов этот день может стать временем позитивных перемен. Это время, когда вы можете осознать неприемлемость для вашего союза прежних, привычных вариантов взаимодействия с любимым человеком. Одиноким Стрельцам стоит обращать больше внимания на знакомых, которые вас окружают каждый день.

Финансовый гороскоп на сегодня для Стрельца

Чем меньше у Стрельцов будет контактов, поездок и встреч, тем лучше пойдут ваши дела. Если же ваша работа связана с частыми контактами или оформлением документов, то результативность вашей деятельности будет невысокой. Торговый и посреднический бизнес снизит показатели. Опасайтесь обманов при совершении покупок.