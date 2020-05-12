Рыбы: гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Для Рыб день начнется удачно. События еще раз подтвердят их надежды на будущее и могут подтолкнуть к самоуспокоению. Несмотря на вашу защищенность от многих проблем, звезды не советуют вам жить в полном вакууме и оставаться в неведении относительно последних новостей: вы легко можете пропустить что-то важное. В конце дня полезно заглянуть в социальные сети, поговорить с друзьями или домочадцами.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

Возможно, с утра вам будет сложно разобраться в чувствах, однако постепенно вы сможете прояснить для себя что именно в отношениях с пассией нуждается в улучшении, а что может выдержать испытания. Одинокие Рыбы могут снова воссоединиться с человеком, к которому когда-то уже пылали страстью.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Сегодня у Рыб благоприятный день для укрепления безопасности бизнеса, покупки технического оборудования, средств производства и офисной мебели. Благоустраивайтесь лучше на своем рабочем месте – это положительно отразится на результатах вашего труда. От деловых свиданий пока лучше уклониться. В торговле может снизиться доходность.