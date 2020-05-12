Телец: гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

В дневные часы Тельцов будет сопровождать удача. Не стоит терять время, если вы хотите поправить свое положение, воспользоваться идущими из прошлого правами и поблажками. К вечеру обстоятельства резко изменятся, неожиданная перемена планов заставит вас нервничать. Стоит воздержаться от импульсивных действий по рискованной схеме: вскоре жизнь подскажет менее разрушительную и более мягкую тактику.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

Не исключено, что любимый человек будет требовать к себе вашего повышенного внимания, но это, скорее всего, принесет вам исключительно положительные эмоции. Одинокие Тельцы, постарайтесь найти в себе силы не участвовать в интригах за внимание интересующего вас человека.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

Оптимистичное и инициативное поведение Тельцов сегодня может натолкнуться на некие внешние обстоятельства, которые будут препятствовать вашей деятельности. Возможно, не сложатся отношения с начальством или вас переориентируют на другие дела и задачи, которые вы себе не планировали. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину – иначе могут быть осложнения с начальством.