Рак: гороскоп на сегодня, 12 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Ракам стоит быть внимательнее к последним новостям и оперативнее давать обратную связь в непредвиденных ситуациях. А вот инициативу лучше уступить другим, так как ваших личных ресурсов в эти сутки недостаточно для принятия важных решений. Днем рядом с вами обязательно найдется кто-то более сильный и властный, а вечером — более информированный. Возможно, это будет кто-то из ваших друзей.

Любовный гороскоп на сегодня для Рака

Этот день вряд ли будет богат на сюрпризы в сфере любовной жизни. Вполне возможно, что между вами и второй половинкой воцарится некоторое затишье. Для одиноких Раков этот день станет временем, когда можно и нужно возводить фундамент для отношений, рассчитанных на долгосрочную перспективу.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рака

Звезды советуют Ракам не планировать сегодняшние дела в деталях. Дело в том, что обстоятельства могут неожиданно поменяться и вам придется в оперативном порядке выполнять то, что вы не могли предусмотреть заранее. Особенно это относится к вопросам финансовых операций и инвестиций. Кроме того, опасайтесь случаев производственного травматизма, соблюдайте технику безопасности.