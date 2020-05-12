Как провести неделю стационарных планет

Готовимся к ретроградному движению Юпитера, Сатурна и прекрасной Венеры

Кармическая планета Сатурн в конце минувшей недели начала притормаживать и остановилась перед началом ретроградного движения к границе Козерога. Обращаюсь к представителям всех знаков Зодиака без исключения с предупреждением, что на так называемом «стационарном» положении Сатурна ни о каких масштабных проектах, особенно если они так или иначе связаны с государственными структурами, не может быть и речи. Советую также отложить решение вопросов, касающихся недвижимости.

Газовый гигант Юпитер точно так же, как и Сатурн, замедлил ход и замер на месте, что ещё в большей степени говорит нам о том, что начавшаяся неделя будет неподходящей для серьёзных дел. Убывающая Луна настоятельно советует оглянуться назад и посмотреть, не осталось ли у нас незавершённых гештальтов.

Марс покидает знак Водолей и начинает транзит по Рыбам, где будет находиться около полутора месяцев, что, безусловно, скажется на энергетическом балансе представителей многих знаков Зодиака. Копите силы, ресурсы и учитесь больше доверять интуиции.

Венера, вслед за более крупными планетами также останавливается. Не удивляйтесь, если вопросы финансов неожиданно окажутся в подвешенном состоянии.

И лишь Меркурий перемещаясь в один из своих любимых знаков – Близнецы, строит тригон к Юпитеру и Плутону, пытаясь подбодрить всех нас.

Секстиль между Солнцем и Нептуном увеличит творческий потенциал, предлагаю воспользоваться этим коротким периодом.

Овен

До конца июня ваш управитель Марс будет идти по знаку Рыбы, поэтому, пожалуйста, Овцы, не принимайте никаких кардинальных решений, касающихся рабочих процессов. Настало время для тщательного анализа дела, которым вы заняты в последние месяцы. Внимательно проверьте, достаточно ли у вас ресурсов. Вероятно, понадобится внести коррективы в некоторые процессы. От того, насколько тщательно вы проведёте аудит, будет зависеть будущий успех.

Начало недели может омрачиться размолвками с близкими, виной тому будет Луна, которая переместится в Козерог. Вторник окажется особенно напряжённым, поэтому переключите своё внимание с личных вопросов на деловые и то исключительно в формате работы с документами.

Используйте положение Меркурия для подготовки плана по увеличению доходной части вашего бюджета, вполне возможно, вы обнаружите альтернативные финансовые источники. Но не спешите делиться открытиями даже с близкими людьми по меньшей мере до того момента, пока новый источник не начнёт приносить стабильный доход.

Телец

Активная неделя ожидает вас, дорогие Тельцы, события преимущественно будут иметь позитивный характер. Меркурий покидает ваш знак и перемещается в Близнецы, суета вокруг понемногу утихает. Гармоничные аспекты, которые будет создавать вестник богов к Плутону, Юпитеру и Сатурну на последних градусах вашего знака подарят вам интересные инсайты, фиксируйте их и используйте при необходимости.

Марс уходит из Водолея и напряжение, которое создавала красная планета по отношению к представителям вашего знака сходит на нет. Любая деятельность станет гораздо более результативной, уверенность в собственных силах вырастет. Речь не об одной неделе, а о двух месяцах как минимум!

Стационарное положение Венеры, вашего управителя, не позволит вам вплотную заняться финансовыми делами и укреплением партнёрских взаимоотношений. Но интуиция подскажет интересные решения, которые повлекут за собой укрепление материального положения в ближайшем будущем.

Близнецы

Меркурий переходит в ваш знак и до конца месяца обеспечивает свежими информационными потоками. Однако, ваш пытливый ум должен потрудиться, прежде чем вычленить из массы новостей наиболее полезные. Прежде чем найти им практическое применение, нужно будет предварительно взвесить риски.

Марс, который начинает транзит по Рыбам, постарается обернуть против вас любую ошибку. Но вы, уважаемые Близнецы, слишком умны, чтобы совершить серьёзный промах. Разве только по невнимательности.

Венера по-прежнему гостит в вашем знаке. Её стационарное положение требует осторожности в вопросах финансов, особенно если эти дела стояли на месте. Пусть постоят ещё немножко, во время разворота Венеры вы обнаружите, сколько возможностей скрывалось за этими самыми «стоящими делами», которые вы завершите с неплохой выгодой для себя.

В пятницу постарайтесь оградить себя от влияния внешнего мира – Луна вплотную приблизится к Марсу, что всегда чревато неприятностями. Займите себя разгадыванием увлекательных головоломок, которые вы найдёте в материале о новых детективных сериалах.

Рак

До конца первого месяца лета, глубокоуважаемые Раки, вам будет хватать энергии на реализацию задуманного. Марс поддержит вашу карьеру, особенно если вы медработник, юрист или экономист. Но и вы, в свою очередь, будьте любезны постараться, чтобы продвинуться как можно выше.

До того момента, как могучий Сатурн перейдёт в оппозицию к вашему знаку, вы можете многое успеть, проще говоря, обеспечить подушку безопасности. До этого момента целых полтора месяца — времени для подготовки более чем достаточно.

С понедельника и до второй половины дня среды смиритесь с несовершенством мира, ваша драгоценная Луна будет не в духе, следовательно, сосредоточьтесь на прекрасном. А ещё лучше, займитесь любовью – выберите себе что-нибудь симпатичное из нашей подборки и организуйте эротическое свидание на карантине. И, пожалуйста, забудьте о стереотипах. Попробуйте нечто новенькое, порадуйте партнёра разнообразием. И уже к пятнице поймёте, что энергия и любовь, которые вы даёте близкому человеку, сделает именно вас самым счастливым человеком!

Лев

Вы – лучшие капитаны своей судьбы, великолепные Львы! Ваш корабль наконец достиг безопасной гавани и можно спустить паруса и «вразвалочку сойти на берег». Грозный Марс осознал, что был неправ и вышел из оппозиции. Этот факт существенно изменит расстановку сил в вашу пользу абсолютно во всех деловых вопросах.

Меркурий также решил больше не дразнить царя зверей и аккуратно двигается на сторону добра. Рекомендую в первые три дня недели постепенно переходить от ставших привычными нервотрёпок к мирной жизни.

При таком положении Сатурна не следует накапливать в карме негатив, посмотрите, чем это может обернуться в нашей подборке фильмов о реинкарнации и прошлых жизнях. Тем более, разворот Сатурна будет происходить на оппозиционном к вашему знаку аспекте, поэтому следует вести себя, как канатоходец над пропастью. Аккуратно и взвешено, только так вы сможете вернуться в рабочие процессы, не оставив конкурентам ни одного шанса обойти вас на финишной прямой.

Дева

Несколько недель назад, любезные Девы, я просил вас припасти небольшое количество соломки для безопасного приземления на пятую точку. Время пришло, доставайте и рассыпайте. Ваш любимый Меркурий переходит в дисгармоничную по отношению к вам позицию вплоть до конца последнего месяца весны. На этой неделе, мои друзья Девы, не доверяйте даже собственному отражению в зеркале.

Марс не останется в стороне и добавит головной боли. До 28 июня включительно не стоит ждать прорывов в профессиональной сфере жизни. Скорее наоборот, вам следует погрузиться в счастливые воспоминания о студенческой юности, чтобы «сверить часы» и оценить, насколько вектор вашего нынешнего пути соответствует устремлениям молодости.

Разворот Венеры также может выйти «боком», особенно если вы вдруг решите закрутить виртуальный служебный роман или попытаться заручиться поддержкой близкого человека в плане карьерного роста. Совсем скоро вы поймёте, что совершили ошибку. Не делайте её.

Весы

До самого конца мая, драгоценные Весы, вы можете безмятежно слушать пение соловьёв, любоваться закатами и нюхать сирень и черёмуху. Меркурий перебирается в дружественный знак Близнецов. Все ваши контакты и коммуникации будут работать автономно и исключительно на пользу.

Венера также следует транзитом по воздушному знаку Близнецов, и хотя планета любви и красоты немного притормаживает, никаких существенных неприятностей не доставит. Разве что вам придётся уделить дополнительное внимание всем финансовым документам и договорам. Продвинутым в плане темы энергообмена Весам следует использовать эту неделю, чтобы сдвинуть с мёртвой точки свои застоявшиеся проекты. При этом вы с удивлением обнаружите, что конкуренты, которые оказались впереди, двигаются не в том направлении.

Поскольку Марс занимает нейтральную позицию, подключите к анализу текущей ситуации свой острый интеллект, изучите ошибки конкурентов и примите их к сведению.

Скорпион

Меркурий, наконец-то, перестаёт путать карты и выносить мозги. Большинство вопросов, которые никак не решались, вдруг исчезнут из поля зрения. И не потому, что вы о них забыли, а потому что они оказались слишком примитивными для вашего интеллекта. Но поскольку вестник богов оказывается в одном знаке с Венерой, которая готовится к развороту в ретроградное движение, не ждите на этой неделе ни денег, ни новой страстной любви.

Марс принесёт прилив энергии, до конца июня он будет находиться в гармоничном аспекте, так что действуйте. Знаю, что многие из вас давно хотели заняться небольшим ремонтом, можете приступать. Внимание: отношения с законом на этой неделе особенно важны – включайте дрель только в положенное время.

Скорпионы-мужчины, вы будете особенно неотразимы на протяжение этих дней, пользуйтесь! Несмотря на то, что режим самоизоляции продлён, интернет ведь не отключили. Пообщайтесь с дамами по скайпу или другой видеосвязи, блесните интеллектом, побеседуйте о любимых художниках, пообещайте незабываемую встречу после карантина.

Скорпионы-девушки, вспомните, что на свете есть красавцы, которые пока не знакомы со столь удивительными созданиями, как вы! Просто выберите свой тип мужчины. О том, что делать дальше, мы с вами поговорим отдельно.

Стрелец

Неделя перехода к более интенсивным энергиям началась! Сразу несколько важных планет становятся в оппозицию, включая Меркурий и Венеру. Мало того, планета любви и красоты замерла на месте в ожидании ретроградного движения. Стрельцы, приготовьтесь морально к неприятным сюрпризам. Вы можете обнаружить, что коллеги, с которыми вы не так давно знакомы, окажутся не самыми лояльными и честными людьми. А финансовые документы, которые они для вас «заботливо» подготовили, нуждаются в тщательной проверке.

Марс также переключил своё внимание на другие дела, так что закругляйтесь с военными действиями и на время уходите в оборону. Будьте аккуратны за рулём и снижайте нагрузки на тренировках. Вам не хватает ощущения полёта, так пусть наша небольшая подборка подарит если не лёгкости, так веры в то, что совсем скоро вы сможете сесть в самолёт и отправиться в путешествие мечты.

В пятницу и субботу, будьте добры, соблюдайте социальную дистанцию даже по телефону. Велика вероятность того, что с ваших уст сорвутся слова, о которых впоследствии можете пожалеть. Оно того не стоит, поверьте.

Козерог

Ваш управитель планета Сатурн на этой неделе будет вести себя своеобразно – тормозить, останавливаться и разворачиваться в ретроградное движение. Никто в этом мире не сможет застать вас врасплох или попытаться обойти в карьерном плане. Тем более если вы, как и положено, на время стационарной позиции Сатурна приостановите дела, проверите их и на развороте перезапустите вновь – успех обеспечен.

Козероги, Солнце рекомендует вам уделить немного больше внимания здоровью. В продаже появились ягоды и свежая зелень, подберите себе хорошее вино и побудьте гурманами, но без злоупотреблений, пожалуйста. Переход Марса в Рыбы также поспособствует росту дополнительной энергии для улучшения физической формы.

Отличное самочувствие придаст вам уверенности в своих силах, появятся идеи, которые позволят значительно улучшить быт и могут положить начало существенным улучшениям качества жизни.

В начале неделе по вашему знаку будет двигаться весьма неплохо аспектированная Луна, что позволит подключиться к тонким энергиям и фраза римского поэта Децима Юния Ювенала про здоровые тело и дух «Mens sana in corpore sano – avis rara» приобретёт особый символизм.

Водолей

Прощайтесь с Марсом и обретайте дополнительное спокойствие, дорогие Водолеи. С трудовыми подвигами на время покончено, переходим к водным процедурам – расслабляемся и получаем простые удовольствия от жизни.

Меркурий перемещается в прекрасное по отношению к вашему знаку положение, до конца мая вы будете окружены интереснейшими предложениями и новостями. Но помните, что без необходимого фильтра информация может в любой момент превратиться в мусор. Не ленитесь включать свой острый ум и отделять зёрна от плевел. Помните о коварной позиции Венеры, которая в любой момент может утопить любой непродуманный проект с точки зрения материальных ресурсов.

Четверг и пятница, благодаря Луне, будут невероятно насыщены позитивными эмоциями. Очень полезным оказывается режим самоизоляции, ведь одиноких Водолеев в эти пару дней потянет на любовные приключения. А дома вряд ли может произойти роковая ошибка, из-за которой пострадает репутация. Никаких случайных связей, и это прекрасно.

Рыбы

Помните, как говорил герой Джека Николсона в фильме «Сияние»: «А вот и Джонни!». При этом люди, к которым обращался персонаж, не обрадовались а приготовились к проблемам. Да, мои любимые Рыбки, вместе с планетой Марс в вашу жизнь входят энергии, которые попытаются нарушить гармонию в вашей некогда тихой заводи.

Переход Меркурия в Близнецы даёт все основания полагать, что ваши действия не всегда будут рассудочными. Поэтому лучшей рекомендацией на этот период станет поговорка «семь раз отмерь, один отрежь». Не хватайтесь за несколько проектов сразу, разберитесь сначала с одним.

Напряжённая и почти уже ретроградная Венера также советует Рыбкам воздержаться от эмоциональных спонтанных решений. Ведь в целом неделя станет трансформационной и вам лишь следует адаптироваться к новым энергиям, позволяющим приступить к новому этапу жизни. Ведь в ваши планы входит переход на новый социальный и материальный уровень, верно?

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