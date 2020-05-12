3 знака зодиака обретут счастье до конца 2020 года

По мнению известного астролога Павла Глобы, некоторые представители зодиакального круга на время забудут о проблемах любого рода.

Козерог

Специалист отметил, что Козероги с середины мая почувствуют прилив сил и ощутят призыв к действию. Сразу же найдется новый источник дохода, работа начнет приносить удовольствие, в личной жизни наступит долгожданная идиллия.

Водолей

Удача ждет и Водолеев. Представителям воздушного знака с огромной вероятностью будет везти в лотереях и розыгрышах. Получат Водолеи и несколько выгодных предложений, главное, не стоит бояться перемен. Любимый человек еще раз докажет, что является надежной опорой.

Стрелец

Плодотворный труд ждет Стрельцов. Представителям знака придется много и упорно работать, только тогда будет заметен результат в виде высокого дохода. Хоть работа и станет приоритетом до конца текущего года, в личной жизни все будет гладко.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

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