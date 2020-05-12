Как справиться с душевной болью

Наверняка многие из нас хотя бы раз в жизни испытывали душевную боль.

Независимо от её причин: потеря любимого человека, кого-то из близких, предательство друзей или тотальное одиночество, внутри всё равно болит. У кого-то больше, у кого-то чуть меньше.

Как же справиться с душевной болью и начать жизнь заново.

№1. Освобождение

Первый и самый важный этап. Многие совершают большую ошибку, пытаясь законсервировать боль внутри: окунаются с головой в работу, друзей, стараются занять каждую минуту своего свободного времени, чтобы как можно реже вспоминать о ней. Это бег в никуда.

Однажды наступит момент, когда она накроет с силой цунами. Ведь оттого, что вы делаете вид, будто её просто нет, в реальности она никуда не девается, хуже того, разрастается до невообразимых размеров.

Поэтому в первую очередь позвольте себе плакать от боли, бить посуду, кричать, если вдруг захочется, особенно поначалу. Главное, дайте боли возможность выйти наружу! В такой момент уж точно не стоит обращать внимание на то, что о вас подумают другие. Не нужно себя сдерживать. Это как минимум опасно.

По мнению многих психологов, долго сдерживаемые эмоции — прямой путь к самым тяжёлым заболеваниям.

Несомненно, многое зависит и от масштабов испытываемой боли: кому-то хватить одной бессонной ночи слёз, а кто-то не захочет и неделю вставать с постели. Просто позвольте себе это. Не заставляйте себя делать то, чего не хочется. Этим вы только усугубите положение.

Я могу предположить, о чём сейчас многие подумают: так можно и не выйти из подобного состояния, нужно сразу брать себя в руки.

Нет, однажды вам надоест тонуть в этой боли, вы сами захотите, например, помыть посуду, сходить с подругой в кино или вернуться к работе.

Вечного ничего не бывает. Душевная боль не исключение. Мало того, чем быстрее она найдёт выход, тем скорее вас покинет.

№2. Восстановление

Наступает второй этап. Я его ещё называю «душевной дезинфекцией».

В этот период желательно окружать себя красивыми пейзажами (если есть возможность, стоит выехать за город, прогуляться в парке) вещами, фильмами, книгами, проводить время с близкими людьми, с теми, кто вам приятен. Старайтесь избегать любого негатива.

Важный момент: от новых знакомств пока лучше воздержаться, особенно если вы не уверены, что вам не причинят новую боль прежде, чем утихнет старая.

Отлично помогает любимое занятие. Если у вас нет хобби, самое время его обрести. Особенно эффективны, по мнению психологов, при душевной боли: пение, живопись, лепка. Но главное, чтобы вам приносило максимальное удовольствие.

Пройдя эти этапы, вы поймёте, что от глубокой раны остался только шрам. А они, как известно, боли не причиняют.

Желаю вам душевного покоя и счастья!

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