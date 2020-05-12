3 знака зодиака, среди которых чаще других встречаются миллиардеры

Задавались ли вы вопросом: как влияет астрология на финансовую состоятельность?

Популярный журнал «Forbes» провел собственное исследование и выяснил, какие знаки чаще всего становятся миллиардерами.

Дева получила первое место рейтинга и это не удивительно. Она крайне прагматична, трудолюбива до фанатизма, умеет рационально обращаться с деньгами. Дева имеет аналитический склад ума, педантична и внимательна к деталям. А еще, рожденные под этим знаком умеют держать себя в руках в сложных ситуациях и способны договариваться без эмоций даже тогда, когда у других дело дошло бы до драки. К тому же Дева не любит роскошь и не тратит деньги на статусные вещи – не видит смысла. Все эти качества в совокупности помогают Девам не только зарабатывать состояния, но и постепенно преумножать.

Овен сочетает в себе активность и упорство, которые, если направить их в нужное русло, помогают ему свернуть горы, а в данном случае, заработать много денег. Сильная сторона этого знака – способность видеть сразу всю картину в целом, не вдаваясь в детали. Овен любит риск, а если видит перспективу больших денег, то его уже ничто не остановит. Оценив ситуацию, он намечает план и незамедлительно приступает к реализации. И практически всегда выигрывает.

Рыбы, несмотря на внешнюю холодность, внутри крайне азартны в деле зарабатывания денег. От природы у Рыб прекрасное воображение и сильное образное мышление, позволяющие генерировать нестандартные идеи заработка. В воплощении задуманного им прекрасно помогают интуиция и умение манипулировать – Рыбы легко уйдут от любого неудобного вопроса или действия. А еще они обожают роскошь, поэтому заработанное часто вкладывают в собственный комфорт, иногда излишний.

Водолеи совсем немного проигрывают Рыбам по количеству миллиардеров, но выигрывают в качестве: среди них много тех, кто зарабатывает на суперсовременных гаджетах, научных изобретениях и нанотехнологиях. Это связано с тем, что Водолей не столько любит сами деньги, сколько все самое суперсовременное и это – основной мотив для работы и развития, а деньги – просто средство достижения технического прогресса.

Не расстраивайтесь, если ваш знак не входит в список миллиардеров. У каждого человека есть шансы заработать просто много денег!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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