Марс и Меркурий меняют знаки: как они избавят мир от пандемии

Марс и Меркурий с переходом 12-13 мая в знаки мутабельного креста: Рыбы и Близнецы.

На фоне разворота трёх планет в ретроградное движение – это дополнительный фактор повышенной «ветренности» и переменчивости ближайшего периода.

Марс, переходящий в знак Рыб, под властью Нептуна и Юпитера до 28 июня (в отличии от Меркурия, уходящего на две недели в родные пенаты своего знака Близнецов) будет явно более «отзывчивым» и восприимчивым на события, и более сенситивным и «химическим» на эмоциональном уровне. В ракурсе текущего момента времени Марс в Рыбах – поддержка идеологии охватившей планету эпидемии. Период чреват напряжёнными ситуациями, спорами и конфликтами в медицинском сообществе (или с участием врачей), домыслами и конспиративными доктринами всё на ту же болезненную тему, которая уже несколько месяцев остаётся новостью номер один.

Марс в последнем 12 знаке зодиака в компании с Нептуном любит удивлять и показывать фокусы, не обходится без интриг и заговоров, а иногда и сам «обманываться рад». Несмотря на рост предпринимательской интуиции, Марс в Рыбах плохо сосредотачивается на технически сложных делах и деталях, зато намного быстрее вдохновляется на фоне иллюзий и романтики, фантазий, психологического подтекста, а иногда может просто идти «на запах». Этот транзит станет активным временем для людей искусства и художеств, творческих профессий, религиозных деятелей, а также представителей оккультных учений.

Типичные проявления Марса в Рыбах – скрытность инициатив, склонность к различным ухищрениям, подтасовке фактов, нередко неприкрытой лжи, да и просто дежурному лукавству или обычным преувеличениям. Зачастую на фоне подобного транзита вскрываются тайные дела и творятся «тёмные делишки», всплывают неблаговидные поступки и махинации. В это время легко попасться на удочку воров и обманщиков, да и сами мы вольно или невольно можем заблуждаться, слишком доверять подсознанию.

За 45 дней рейда по Рыбам роль Марса выглядит наиболее негативно во второй половине транзита, начиная со 2-3 июня, когда на его пути окажется медленная, пятящаяся назад Венера, а затем Солнце. Точная «квадратура» Марса с Солнцем и Луной как раз и составит напряжённую карту Лунного затмения 5-6 июня, которая выглядит, как один из коварнейших периодов года. Шлейф напряжённости, выраженный непроходимым событийным туманом и неясностью перспектив будущего, неблагоприятными условиями в деловой и многих других жизненных сферах продлится как минимум до середины июня, пока Марс не пройдёт соединение с Нептуном 13 июня. Кроме всего прочего, период (первая половина июня) в связи с деструктивным влиянием Марса имеет традиционно высокий уровень пожароопасности и аварийности. Весь период стоит опасаться различных отравлений, пагубного влияния алкоголя и других препаратов химического содержания, особенно это касается представителей знаков мутабельного креста – Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб.

Позитивные аспекты Марса в этой сессии тоже будут – дружественные союзы с Ураном 25 мая, а затем с Плутоном и Юпитером 20 июня смотрятся сейчас менее значимыми по сравнению с весьма тревожной активностью Марса в первой половине июня.

Serg Korablev

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