На те же грабли: пять знаков зодиака, которые могут вернуться к бывшим

Для многих людей возвращение к старым отношениям – табу.

Однако такую позицию разделяют далеко не все. Ясновидящая Кажетта перечислила знаки зодиака, представители которых могут вернуться к бывшим.

Скорпион

Представители этого знака – лидеры по частоте возврата отношений. Они отдают себя полностью каждому своему партнеру, вкладывают всю душу в отношения и нередко оказываются зависимы от своего партнера. Каким бы громким не было расставание, это не значит, что Скорпион не предпримет попытку вернуться, особенно когда почувствует себя в одиночестве.

Телец

Представители этого знака зодиака в любви – верные, нежные и заботливые. Возможно, с ними вы не будете испытывать весь спектр эмоций и ежедневные приключения, но они могут вам дать тепло, уют и ласку, которые так необходимы каждому человеку. После расставания вам часто не хватает своих бывших, и почти всегда это взаимно. Нередко Тельцы дают отношениям не только второй, но и третий шанс.

Водолей

Расставание с Водолеем чаще всего происходит по его инициативе. Представители этого воздушного знака – свободолюбивые и творческие, они всегда сами решают, кто будет находиться с ними рядом и насколько продолжительными будут эти отношения. Если их чувства остывают, они без сожалений оставляют эти отношения в прошлом. Однако, они всегда оставляют себе пространство для маневра и если почувствуют вновь вспыхнувшую необходимость в этом человеке, позволят себе попытку его вернут.

Весы

Представители этого знака обладают ни с чем не сравнимым обаянием. Как правило они невероятно красивы и харизматичны, а так же обладают неповторимым чувством прекрасного. Отношения с ними, как правило, спокойны и гармоничны, потому что Весы всегда и во всем стремятся к равновесию. Расставание может произойти по разным причинам, но чаще всего именно Весы выступает инициатором разрыва, но это совсем не значит, что через неделю от них не придет сообщение. Таков их характер: сегодня они уверены, что любят вас, а завтра могут и передумать, разбив вам сердце.

Дева

Если расставание было ошибкой, а такое происходит нередко, то Дева спокойно признает ее и попытается вернуть отношения. К тому же, нередко представители этого знака выходят из сложных или скучных отношений, только чтобы оценить все плюсы и минусы со стороны и сделать окончательный вывод о том, стоит ли продолжат.

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