6 самых прожорливых знаков зодиака по мнению астрологов

Астрологи выяснили, что аппетит зависит от даты рождения.

Для каждого знака зодиака характерны свои особенности. Рассмотрим список самых прожорливых представителей.

1. Телец. Для представителей знака лучшими продуктами являются картофель и хлеб. Тельцы основательно подходят к приему пищи. Сначала они употребляют традиционные блюда, а потом переходят к экзотическим. Среди известных представителей знака — Настя Каменских и Адель. Им свойственны пышные формы. Получить идеальную фигуру Адель не удалось, но она смогла перейти на сиртуиновую диету и похудеть.

2. Раки любят вкусно покушать. Они уверены, что питание не просто успокаивает, но и наполняет энергией весь организм. Раки настоящие сладкоежки. Они очень разборчивы в пище. Раки предпочитают качественные и вкусные продукты. У них в холодильнике всегда находятся какие-нибудь деликатесы. Такого питания придерживается актриса Мишель Родригес. Она готова платить за те морепродукты, которые любит. При таком подходе у нее красивые формы и нет лишнего веса. А вот Линдси Лохан объедается сладостями.

3. Львы настоящие обжоры. Однако они любят не просто вкусную еду, но и изысканную сервировку стола. Наиболее притягательными для них являются котлеты и стейки. Известным представителем знака является Виктория Лопырева. Она предпочитает круассаны. Они обязательно должны находиться на столе для сохранения фигуры. Дженнифер Лопес тоже любит покушать. Но съеденные калории она отрабатывает в фитнес-зале. Представителям знака не симпатична нездоровая еда, они никогда не заменят пачкой чипсов обед. Львов может привлечь изумительная винная карта. Они редко питаются дома, так как предпочитают организованный ужин с отборными деликатесами.

4. В основном все Весы имеют страсть к сладостям. Их привлекают шоколад, пирожные. Настоящими сладкоежками является Дита Фон Тиз и Кейт Уинслет. Хотя первая из них все же старается беречь фигуру и частенько ограничивает себя в сладком.

5. Скорпионы уже рождаются с хорошим аппетитом. Для них важно, чтобы на столе были красивые салаты и изысканные вина. Бургундское они признают наиболее вкусным. Известным представителем знака является Лолита, которая всегда выступала против диет. Джулия Робертс, например, также никогда не придерживалась диетического питания. Единственное, звезде пришлось огранить себя в сладком, так это ей прописал это врач. Сейчас она сильно похудела в связи со съемками.

6. Для Рыб еда — инструмент для повышения настроения. В их арсенале всегда найдутся продукты, способные поддержать личный комфорт. Чувствуя обиду, они часто заедают стресс. Рыбам нравятся различные национальные кухни.

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