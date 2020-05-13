Козерог: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Козерогам день готовит неожиданные мелкие сюрпризы. Могут порадовать побочные заработки или приятные, давно желаемые небольшие покупки. Даже скучный плановый шоппинг закончится оригинальным выбором. Возможен интерес к средствам связи, медицинским гаджетам, экзотическим продуктам и прочим мелочам, добавляющим комфорта в вашу рутинную повседневность. От крупных трат сейчас разумнее воздержаться.
Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака
Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.
Любовный гороскоп на сегодня для Козерога
Некоторые Козероги в этот день будут вынуждены решить серьезную проблему. Постарайтесь последовать совету второй половинки и, скорее всего, вы останетесь довольны исходом ситуации. Не исключено, что одинокие Козероги в этот день будут особенно общительными.
Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога
Сегодня у Козерогов будет достаточно смелости и творческого потенциала, чтобы ставить перед собой масштабные задачи. Ваш авторитет в профессиональных кругах возрастает, потому что вы сможете продемонстрировать высокий уровень профессиональных знаний. Можно рассылать резюме в поисках хорошей работы. Бизнесмены смогут провернуть выгодные сделки.