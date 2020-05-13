Козерог: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Козерогам день готовит неожиданные мелкие сюрпризы. Могут порадовать побочные заработки или приятные, давно желаемые небольшие покупки. Даже скучный плановый шоппинг закончится оригинальным выбором. Возможен интерес к средствам связи, медицинским гаджетам, экзотическим продуктам и прочим мелочам, добавляющим комфорта в вашу рутинную повседневность. От крупных трат сейчас разумнее воздержаться.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Некоторые Козероги в этот день будут вынуждены решить серьезную проблему. Постарайтесь последовать совету второй половинки и, скорее всего, вы останетесь довольны исходом ситуации. Не исключено, что одинокие Козероги в этот день будут особенно общительными.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

Сегодня у Козерогов будет достаточно смелости и творческого потенциала, чтобы ставить перед собой масштабные задачи. Ваш авторитет в профессиональных кругах возрастает, потому что вы сможете продемонстрировать высокий уровень профессиональных знаний. Можно рассылать резюме в поисках хорошей работы. Бизнесмены смогут провернуть выгодные сделки.