Дева: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня Девам несложно поладить с коллегами. Многие Девы испытают удовольствие, помогая своим старым друзьям. В деловое взаимодействие может прокрасться нотка личной симпатии. Напомнят о себе забытые увлечения, незавершенные или прерванные истории. Если вы не хотите лишних проблем, звезды советуют быть осторожнее, стоит заранее провести границу между дружеской помощью и реанимацией отношений.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Девы

Некоторые Девы могут сегодня оказаться в острой ситуации, которая покажется им критической. Попробуйте обратиться за помощью к близкому другу, который сможет благотворно повлиять на ваш союз. У одиноких Дев есть вероятность завязать перспективное романтическое знакомство.

Финансовый гороскоп на сегодня для Девы

Это благоприятный день для тех Дев, кто ориентирован на расширение бизнеса и ищет варианты для реализации своих масштабных планов. Успешно проходят командировки и деловая переписка по электронной почте. Вам будут полезны люди, живущие в других странах и регионах. Можно заниматься урегулированием юридических вопросов.