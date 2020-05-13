Скорпион: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Скорпионы ощущают «смену ветра», но пока не могут использовать ее с пользой для себя. День будет приятным, если вы не ждете от событий соответствия своим вкусам и настроились на общую волну. Это время легкости, гибкости, демократичности, общительности. Могут быть сплетены в одно полотно нити прошлого и будущего, смешаны дружеские и романтические симпатии. Возможны случайные мелкие удачи.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Скорпиона

Астрологические влияния могут подтолкнуть некоторых Скорпионов к экспериментам в отношениях с любимым человеком. Если это будет похоже на крутые американские горки, вспомните о привычных способах гармонизации общения. Одиноким Львам нежелательно упустить шанс, который подарят им небесные влияния.

Финансовый гороскоп на сегодня для Скорпиона

Сегодня типичные Скорпионы смогут преуспеть в делах, если будут полагаться не только на свои силы, но и на деловых партнеров и единомышленников. Используйте в полной мере имеющийся у вас ресурс деловых связей. Это прекрасный день для ведения переговоров и подписания договоров о сотрудничестве. В сфере услуг ваша работа будет пользоваться популярностью у клиентов.