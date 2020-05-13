Близнецы: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Для Близнецов настало время переоценки своего вкуса, стиля, привлекательности, а также финансовых запросов и возможностей, что займет не менее пары месяцев. Приятные стороны дня — легкость, дружелюбие, мелкие находки, перспектива продлить удовольствие, понравиться людям или отсрочить проблему. Насторожиться следует при намеке на агрессию, интригу, предпосылку к любовной ссоре или деловой неудаче.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Близнецов

Некоторых Близнецов ожидает непростой, эмоционально напряженный день. Если вы слишком остро реагируете на слова и действия любимого человека, постарайтесь сдержать себя. Одинокие Близнецы могут увлечься беседой с симпатичным представителем противоположного пола.

Финансовый гороскоп на сегодня для Близнецов

Сегодня хорошо поработают те Близнецы, кто имеет дополнительный источник дохода. Прежде всего, речь идет о надомном труде, а также о любых видах неофициальной подработки. Успешно пройдет этот день для работников гостиниц, ресторанов, ночных заведений, игровых и развлекательных центров. Также вы сможете урегулировать некоторые вопросы, не подлежащие широкой огласке.