Овен: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Утро подтолкнет Овнов к нестандартным, порой легкомысленным решениям. Обстановка вынуждает вас сменить прежний маршрут, канал связи или тактику, повышает вашу зависимость от тайных маневров, скрытых нюансов, текущего самочувствия. Возрастает риск путаницы, обмана, интриг, мелких ударов из-за спины. Не стоит слепо копировать чужие приемы в финансовой сфере, брать пример с друзей и случайных людей.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Овна

Скорее всего, сегодня ваш любимый человек будет непривычно для себя рассеян. Постарайтесь взять на себя руководство его действиями. Для одиноких Овнов важным может стать достижение баланса между желанием устроить личную жизнь и возможностями реализации.

Финансовый гороскоп на сегодня для Овна

Овны смогут добиться выдающихся результатов в работе, поскольку сегодняшний день будет связан с вашим высоким уровнем работоспособности. Вы сможете сочетать трезвость разумного практического подхода с физической энергией, направленной в дело. Это хороший день для тех, кто работает по найму на подчиненных должностях. Старайтесь браться за такую работу, в которой будет личная ответственность.