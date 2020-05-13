Лев: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Львов этот день настроит на приятный лад, с долей романтики, авантюры или ностальгии. Не исключен легкомысленный взгляд на серьезные вопросы, в том числе, на возможное будущее. На вашем горизонте могут появиться старые друзья мужского и женского пола. Это подходящий момент для свидания, пикника, встречи одноклассников, посещения мероприятий, для попытки мирных переговоров и поисков компромисса.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Льва

Некоторые Львы могут почувствовать беспричинное беспокойство. Постарайтесь, чтобы это настроение не отразилось на отношениях со второй половинкой. Если одинокие Львы желают обратить на себя внимание, постарайтесь не ждать у моря погоды, а предпринять конкретные шаги.

Финансовый гороскоп на сегодня для Льва

У Львов это весьма результативный день. Вы сможете преуспеть в достижении своих стратегических целей и в карьерном продвижении. Отношения с вышестоящим руководством складываются замечательные. Ваши старания и достижения не останутся незамеченными и недооцененными. Вы сможете найти новую работу в соответствии со своим профессиональным признанием.