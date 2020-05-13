Где тонко, там и рвется — любовный гороскоп на 14 мая

Почему сегодня нужно уделять второй половинке больше внимания и напомнить о том, как она вам дорога?

Овен ‌‌

Не исключено, что настроение Овнов на протяжении этого дня будет изменчивым и непредсказуемым. Постарайтесь чтобы это не оказало серьезного влияния на отношения с объектом вашей страсти. Небесные влияния этого дня особенно благоприятствуют одиноким Овнам.

Телец

В этот день постарайтесь здраво оценивать происходящие события и просчитывать наперед возможные последствия поведения любимого человека. Одинокие Тельцы сегодня могут достичь успеха в устройстве личной жизни, если учтут прошлый жизненный опыт.

Близнецы

Некоторым Близнецам укреплять любовные отношения будет немного труднее, чем обычно. Причина может заключаться в несовпадении точек зрения на ряд событий. Одинокие Близнецы в этот день будут руководствоваться слишком радужным отношением к жизни и противоположному полу.

Рак ‌‌

Если в этот день у некоторых Раков возникнут критическая ситуация в отношениях с пассией, то на помощь могут придти люди из ближайшего окружения самыми искренними намерениями. Для одиноких Раков сегодня очень подходящий день для того, чтобы расширить круг поклонников.

Лев ‌‌

Звездные влияния этого дня помогут многим Львам наконец-то поладить с объектом своей страсти. Прошлые претензии и ошибки будут забыты, если вы проявите терпимость к недостаткам пассии. Одинокие Львы могут разочароваться из-за слишком расплывчатых обещаний потенциального партнера.

Дева ‌‌

Возможно, Девам будет трудно признать свою неправоту. Однако постарайтесь понять, что гордость не всегда хороший советчик в отношениях. Одинокие Девы сегодня могут устранить из своей жизни соперников и конкурентов, не прилагая к этому особых усилий.

Весы ‌‌

Если в этот день вы испытываете эмоциональное напряжение, постарайтесь изменить точку зрения на ситуацию в личной жизни. Ключом к душевному равновесию станет легкое и спокойное отношение. Одиноким Весам, скорее всего, удастся растопить лед неприступного сердца.

Скорпион

Для некоторых Скорпионов этот день может стать беспокойным временем. Постарайтесь ничего не планировать на ближайшее время пока не изменятся астрологические тенденции. Одиноким Скорпионам сегодня стоит позаботиться о своей репутации.

Стрелец

Не исключено, что сегодня Стрельцы будут озабочены разделением полномочий в своем союзе. Если борьба за власть примет острую форму, придется искать мирное решение вопроса. Для одиноких Стрельцов полной неожиданностью может стать внезапно вспыхнувшая влюбленность.

Козерог

Если в этот день вы не сможете настроиться на волну любимого человека, скорее всего, проблем будет трудно избежать. Для одиноких Козерогов расположение планет способствует неожиданным встречам и знакомствам с интересными личностями противоположного пола.

Водолей

Обстоятельства могут поставить Водолеев перед выбором между отношениями с нынешним партнером и бывшим возлюбленным. Нежелательным станет скоропалительное решение, вызванное сиюминутным настроением. Одиноким Водолеям уготованы новые знакомства и романтические связи.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что Рыбам придется вспомнить мысль о том, что где тонко, там и рвется. Вам придется немало потратиться, гармонизируя ситуацию в личной жизни. Одинокие Рыбы, может быть, не стоит тратить столько сил, если этот человек не готов к отношениям и не отвечает вам взаимностью?