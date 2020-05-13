Водолей: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

У Водолеев этот день оставит приятные впечатления, так как позволит им ориентироваться на их личные вкусы и привычки. Полезен перерыв в делах, откат в прошлое: такая пауза поможет вам настроиться на новый тип активности. Освободившееся время можно целиком посвятить своим нуждам, хобби, чувствам и симпатиям. Потакание своим капризам станет маленькой компенсацией за пережитые волнения и неудобства.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Водолея

Водолеям желательно удерживать в отношениях с пассией равновесие и баланс интересов. Постарайтесь избежать острых ситуаций, так как случившийся сегодня конфликт может иметь затяжной характер. С одинокими Водолеями может сыграть злую шутку излишняя эмоциональность.

Финансовый гороскоп на сегодня для Водолея

У Водолеев благоприятный день для использования ресурса недвижимой собственности для повышения уровня доходов. Собственность может быть любая (офис, магазин, склад, квартира, сдающаяся в аренду), и её доходность сегодня будет выше, чем в другие дни. Также это хорошее время для ремонтно-строительных работ и подготовки бухгалтерских отчетов.