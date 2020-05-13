В карьере ожидается модернизация — финансовый гороскоп на 14 мая

Почему сегодня ваша карьера начнет меняться? В лучшую или худшую сторону — зависит от вас.

Овен ‌‌

Овнам следует быть осмотрительнее при проведении финансовых операций. Сегодняшний день неблагоприятен для денежных переводов банковским платежом на счета деловых партнеров. Подобный перевод из-за ошибки в реквизитах или из-за программного операционного сбоя может зависнуть. Также нежелательно давать деньги в долг.

Телец

Сегодня у Тельцов может возникнуть непонимание с коллегами по трудовому коллективу. Вам будет казаться, что они вставляют палки вам в колеса, всячески препятствуя вашим инициативам. Вместе с тем, это хороший день для дальних командировок и профессионального обучения. Используйте свой авторитет и хорошую репутацию для того, чтобы найти единомышленников.

Близнецы

Если Близнецы имеют отношение к сфере услуг, то сегодня вы рискуете много времени потерять впустую. Вам могут попадаться клиенты, которые будут морочить вам голову, делая вид, что хотят сделать заказ или выбрать покупку, но в последний момент отказывающихся от ваших услуг. Старайтесь заранее распознавать неплатежеспособных клиентов.

Рак ‌‌

Сегодня на своем рабочем месте Раки могут испытывать чувство определенного дискомфорта. Если вы работаете в офисе, то можете столкнуться с какими-то перестановками офисной мебели, пертурбациями. В вашем кабинете будут толпиться много людей и мешать вам выполнять обязанности. В результате будет нелегко выполнить ту работу, которую планировали.

Лев ‌‌

Трудный день ожидает тех Львов, чья работа связана с деловыми бумагами или оформлением документов. Сегодня нежелательно сдавать отчеты или обращаться в официальные инстанции за выдачей справок. Вы рискуете потерять много времени впустую из-за бюрократических проволочек. Торговцы могут понести потери из-за несвоевременной доставки товара до торговой точки.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев могут возникнуть проблемы при ведении деловой переписки. Возможно, вам придется повторно обсуждать вопросы, которые вы считали уже решенными и вполне урегулированными. Это не лучший день для обращения с исковыми заявлениями в суд. Тем, кто работает на вахте, могут грозить штрафные санкции.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам воздержаться от денежных переводов другие регионы и страны. Также это не лучший день для финансовых заимствований, покупки товара по кредитной карте. Не следует идти на поводу у желания иметь сейчас те вещи, которые хочется, если в данный момент нет на это денег. Бизнесмены могут не найти внешние инвестиции для поддержания на плаву своих проектов.

Скорпион

Сегодняшние дела Скорпионов во многом будут зависеть от того, насколько надежные у вас деловые партнеры и напарники по работе. Возможно, именно их инициативы будут определять успех общего дела в партнерском бизнесе. Обращайте особое внимание на то, чтобы использовалась достоверная проверенная информация. Могут быть приняты прорывные решения во время проведения переговоров.

Стрелец

У Стрельцов текущие дела могут идти с переменным успехом. Сосредоточьтесь в первую очередь на урегулировании информационных вопросов. Не следует ставить перед собой слишком масштабные грандиозные задачи. Спокойная работа над неотложными вопросами будет намного результативнее. Не распыляйте силы на множество мелких дел, отдавайте предпочтение одному главному направлению.

Козерог

В этот день звезды советуют Козерогам действовать инициативно. Однако старайтесь тщательно просчитывать варианты и не полагайтесь полностью на удачу. В каких-то вопросах вам будет везти, а в каких-то наоборот, вы можете понести убытки. Если на повестке дня будет стоять вопрос, что иметь, «синицу в руках или журавля в небе», однозначно выбирайте синицу.

Водолей

Водолеям потребуется приложить усилия для того, чтобы адаптироваться к внешним обстоятельствам. Сегодня на вашем рабочем месте могут происходить какие-то перемещения. Если вы работаете в офисе, то могут быть перестановки, передвижки мебели. Ваше положение может поменяться, причем трудно однозначно оценить, к лучшему или к худшему. В чем-то вы выиграете, а в чем-то проиграете.

Рыбы ‌‌

Если Рыбы работают в сфере транспорта, то проверьте перед дорогой состояние своего автомобиля. Возможно, вы обнаружите поломку, которую придется в оперативном порядке исправлять. Вместе с тем, это благоприятное время для установления новых деловых знакомств. В нужный момент в поле вашего зрения может появиться человек, который поможет вам решить актуальные вопросы.