Весы: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Весам звезды обещают информативный и гармоничный день. Атмосфера этих суток благоприятна для налаживания контактов, ретро-прогулок и свиданий, восстановления дружеской симпатии и любовной романтики. За приятными ностальгическими моментами могут быть не замечены подспудные проблемные тенденции. Например, предпосылки к обострению недомоганий, служебным интригам, небрежному исполнению обязанностей.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Весов

Сегодня у Весов могут возникнуть некоторые проблемы в общении со второй половинкой. Постарайтесь не поддаваться провокации, если таковая случится. Одиноким Весам звезды предсказывают подарок, о котором вы уже давно мечтаете. В этот день может состояться долгожданная встреча.

Финансовый гороскоп на сегодня для Весов

Сегодня звезды ждут от Весов смелых, и, возможно даже, рискованных решений. Прежде всего, речь идет о финансовой деятельности. Вам будет предоставлен шанс сделать выгодные вложения и принципиальное решение об этом потребуется принять сегодня. Вы можете получить в свое распоряжение крупную сумму денег и используете ее с выгодой для себя.