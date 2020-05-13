Телец: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня волнение мешает многим Тельцам составить взвешенный новый план. Интуиция толкнет вас в нужном направлении, но из-за своего состояния вы можете запутаться в мелочах и поддаться чужому влиянию. Звезды советуют подождать с активными действиями, критичнее относиться к слухам и не спешить оказывать кому-либо полное доверие. Настало время переоценки в отношениях, ценностях, финансовых делах.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

Не исключено, что сегодня вам захочется проявить себя с самой лучшей стороны. Если вы стремитесь к восхищению своей пассии, расскажите партнеру о своих самых крупных победах и удачах. Одиноким Тельцам перспективы отношений с потенциальным партнером могут показаться слишком туманными.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

Сегодня один из тех редких дней, когда идеи и планы Тельцов смогут найти практическую реализацию. Если у вас уже заготовлены к запуску новые проекты, то сегодня самое благоприятное время для их старта. Также это хорошее время для проявления своих талантов в конкурентной деятельности. Ваша личная активность пробудит в других людях желание помогать вам.